A solidariedade e a fraternidade tornam-se valores cada vez mais necessários com o passar do tempo. Estamos na era da hiperconectividade por um lado isso nos distancia mais uns dos outros, porém, por outro lado, nos coloca a par de tudo o que ocorre nos quatro cantos do mundo.



A solidariedade é uma das competências principais que deve ser ensinada em casa e nas escolas. Essa atitude reforça a ideia de que educar vai além das matérias tradicionais; é também sobre formar pessoas que se importam umas com as outras.



Solidariedade é manifestar o sentimento de empatia com o intuito de confortar ou ajudar alguém, ou contribuir para o bem de todos. É também uma forma de se relacionar com os outros, pensando no bem-estar coletivo. A solidariedade é essencial para criar uma sociedade em que as pessoas se importam umas com as outras e trabalham juntas para superar desafios. Isso faz com que a comunidade se torne mais forte e justa.



Em um mundo tão caótico, ser solidário e exercer a empatia é muito importante. Ações altruístas, que são aquelas feitas ao próximo sem esperar nada em troca, não apenas beneficiam quem as recebe, mas também promovem um ciclo virtuoso de bem-estar e melhoria social.



A solidariedade é contagiante. Estudos científicos têm demonstrado que a prática regular da solidariedade não apenas fortalece os laços sociais, mas também exerce efeitos positivos mensuráveis na saúde mental e física dos indivíduos. A contribuição ativa para o bem-estar de outros não só promove um senso de propósito e significado na vida, mas também está correlacionada com redução de estresse, melhoria na saúde cardiovascular e um aumento na resiliência psicológica.



E estamos falando disso porque precisamos continuar nos mobilizando para ajudar nossos compatriotas do Rio Grande Sul. Campanhas e ações brotaram por todo o país arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, sapatos, cobertores, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e dinheiro. A comoção foi e continua enorme. Mas não podemos parar, as águas estão em níveis altíssimos ainda, e mesmo que baixem totalmente, fica o árduo trabalho da limpeza e reconstrução. E a população sofrida, que perdeu tudo continuará precisando de ajuda. As entregas podem ser feitas no Servas, Aeroportos da Pampulha e de Confins, Arquidiocese de BH (Rua Além Paraíba, 208), Petz (Av. Nossa Senhora do Carmo, 1448), Assembleia Legislativa (Bairro Santo Agostinho), todas as unidades da PUC-Minas, LBV (Av. Cristiano Machado, 10691).

