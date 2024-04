As irmãs resolveram tentar a moda quando a abertura de confecções se tornou uma boa ocupação profissional. Quando abriram a Bella Pelle, Soraya e Lilian Abras buscaram um segmento pouco explorado, que era o das roupas em couro. Várias razões definiam a difícil escolha: as roupas com esse material que existiam na cidade eram praticamente importadas e, portanto, mais caras. A escolha foi um sucesso porque o produto final era da mais fina qualidade. Só era usado couro verdadeiro e o resultado fazia um bom páreo para os importados. A modelagem é mais difícil, não segue os mesmos resultados das criações em tecido. Mas a nova marca pegou firme e forte e se transformou em uma referência de produto de qualidade. Os modelos seguiam de perto as tendências europeias e os couros usados eram do mesmo tipo e com as mesmas cores.

exclusividade

O sucesso embalou o caminho da Bella Pelle, que abriu um segmento novo, em tecido, com o mesmo cuidado, com o mesmo estilo destinado a mulheres que queriam se vestir com exclusividade. As irmãs seguiam o projeto ao pé da letra. Viajavam sempre para a Europa quando novas coleções eram lançadas e, de uma certa forma, tinham o cuidado de personalizar suas criações, mas de acordo com o tipo físico da mulher brasileira. O resultado é que as coleções lançadas acompanhando as estações mostravam modelagens para desejo das clientes. A produção ia de modelagem de blusas, camisas, pantalona e saias, de criações em prêt-a-porter, até modelos toaletes, para qualquer tipo de acontecimento.

Esse cuidado com a produção somava-se aos tecidos e algodões, rendas e bordados. A freguesia aumentou tanto que as coleções eram vendidas em privilegiadas lojas de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Soraya e Lilian mantiveram a tradição da Bella Pelle no mesmo local, em Lourdes, durante cerca de 40 anos. Acabaram de mudar a confecção para um local perfeito, no Gutierrez. Lá, em araras, estão expostas as coleções, que começam com uma exclusiva em couros, com criações para todas as estações. Comprador pode escolher entre várias propostas e vários tendências e estilos. Com um cuidado comum: os tecidos usados são das principais indústrias do país.



informal chique

Vale conhecer as criações de seda, especialmente planejadas para a mulher que gosta do informal chique. Frequentam desde um almoço entre amigas até um jantar. Estão perfeitos, cobrem o corpo com estilo. A linha couro apresenta uma coleção de jaquetas que complementam qualquer estilo, não explorando muito o frio, que já está chegando para o próximo inverno.