No concorrido mercado do entretenimento, ter uma boa atração não basta para obter resultados expressivos. Para alcançar o sucesso, além da óbvia necessidade de oferecer qualidade, o produto precisar ser "bem embalado" e exposto na melhor "vitrine" possível. Eis aí o pulo do gato do carnaval mineiro, que investiu R$6 milhões em publicidade para atrair turistas e estabelecer novos recordes, elevando o estado para níveis das capitais onde a festa é mais tradicional.



O resultado superou expectativas com 12 milhões de foliões no estado, sendo 6,5 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte. A festa impulsionou a economia criativa e movimentou cerca de R$ 4,7 bilhões, de acordo com balando do Governo do Estado, e deixou aquele "gostinho de quero mais" nos foliões.



Em Belo Horizonte a satisfação também é plena. Recorde de turistas, de acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), com 5,5 milhões de foliões, com aumento expressivo de turistas: 262 mil visitantes de outros estados. São Paulo (11,4%), seguido por Distrito Federal (8,2%), Paraná (3,8%) e Espírito Santo (3,3%) encabeçaram o ranking. A maioria dos foliões (59,8%) veio do interior de Minas, segundo a Belotur. No ano passado, foram 5,25 milhões de pessoas na cidade durante os dias da festa.



Com o objetivo de atrair mais 30% turistas que no ano passado, o governo lançou, no final do ano passado, a campanha "Vem pra Minas no Carnaval". A campanha foi fundamental para estimular os indecisos. Foram inúmeras inserções em diversos formatos e plataformas nas principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Natal. Nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) foram realizadas ações nos túneis de embarque e desembarque. Outras 500 peças foram distribuídas nas rodoviárias e nos metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro e em mais de um milhão em bancas de revistas e painéis digitais, além de impulsionamento no TikTok e em outras redes sociais.



No conteúdo das peças, além do convite para conhecer os atributos naturais de Minas Gerais, foram ressaltados os valores agregados para quem viesse ao estado nesse período: a hospitalidade mineira, sua colunaria, clima agradável, diversidade, riqueza cultural e, principalmente, segurança nos dias de folia.



BH também se beneficiou da escolha para receber mais investimentos em divulgação pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Além da capital mineira, apenas os carnavais de Salvador e do Rio de Janeiro foram selecionados por causa do grande potencial de atrair turistas da América Latina. Assim, em parceria com o Sebrae, jornalistas do Chile e Argentina se hospedaram em Belo Horizonte para conhecer de perto da folia belo-horizontina e pontos turísticos como a cidade de Ouro Preto e Inhotim, em Brumadinho. A ideia é colocar o carnaval de BH na rota dos turistas - além dos já consolidados no Rio e Salvador. A previsão da Embratur é de que o Brasil deva bater o recorde de arrecadação de verba com turismo internacional este ano. O último recorde foi 2014, durante a Copa do Mundo, com R$ 34 bilhões. No ano passado, o volume arrecada foi de R$ 35 bilhões, que deverá ser superado no final do exercício.



QUE PENA QUE ACABOU!

Outra estratégia importante foi a contratação de artísticas reconhecidos nacionalmente, como Michel Teló, a banda "É o Tchan", a dupla sertaneja Clayton e Romário, o Bloco de Pedro Sampaio, entre outros que se somaram aos blocos mais tradicionais do estado. Assim, a maior festa popular superou expectativas e arrancou suspiros de "que pena que acabou!". A aprovação da festa foi medida em pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que registrou 78,8% de satisfação do público, enquanto 42,6% tiveram as expectativas superadas. Entre visitantes e moradores que participaram de edições anteriores, 57% avaliaram que o evento melhorou, e 92,5% pretendem voltar no ano que vem. Na escala de 0 a 10, o carnaval de BH recebeu avaliação média de 8,7. E o quesito segurança teve peso importante na avaliação dos foliões, o que é visto pelas autoridades como valor determinando para o retorno dos turistas.

Briefing

ALÔ, ALÔ!

Sabe aquele refrão "chicletes", que basta ouvir uma única para ela grudar na memória? Pois a música "W Brasil", de Jorge Ben Jor, serviu de inspiração para o jingle da campanha da ArcelorMittal. A aposta é aproveitar a brasilidade desse hit musical e trazer ao conhecimento do público em geral os atributos da marca da empresa multinacional.

MÍDIAS

A ação está na TV aberta, no digital, rádio, cinemas, mídia de rua nas praças de Belo Horizonte, Juiz de Fora, João Monlevade (MG), Vitória (ES), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE), onde empresa possui plantas, além de diversos municípios em que possui centros de distribuição. Em março, a campanha será estendida também para as emissoras de TV fechadas. O conteúdo apresenta os principais atributos da ArcelorMittal: foco em sua liderança, sua dimensão mundial e nacional, inovação e propósito, entre outros.

ITAÚ&MADONnA

Ele é lenda vida da música pop internacional. Marcou e continua a marcar gerações. Por isso, Madonna é a "cereja" da campanha "Feito do Futuro" que comemora os 100 anos do Itaú Unibanco. A campanha do banco foi lançada com propósito de inspirar pessoas. Personalidades como Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e a jogadora de futebol Marta aparecem em depoimentos falando da importância do tempo, de legado e longevidade.

BRILHO ATEMPORAL

No filme, Madonna declara: "eles me chamam de rainha do pop. Eu sei que é um elogio. Mas a monarquia está no passado e eu não. Eu não tenho uma idade: tenho todas as idades. Não se trata de quem eu sou, mas de quantas eu sou. Contem minhas conquistas e não o número de anos que vivi neste planeta. Estou sempre me reinventando, para poder continuar sendo eu mesma. Acho que a coisa mais controversa que já fiz foi permanecer. Vi muitas estrelas aparecerem e desaparecerem, como estrelas cadentes. Mas minha luz nunca se apagará. Nem todos estão vindo para o futuro. Mas eu estou. Continuarei hoje, amanhã e pelos próximos 100 anos". Veja em https://www.instagram.com/reel/C3n6pd5SFyn/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5e21ce3f-cbf8-42a0-b090-450007790f66

PÁREO APERTADO

A disputa pela verba de R$147 milhões de publicidade do Governo de Minas será inédita. Pela primeira vez, agências (três) de outros estados entraram na concorrência aberta pela Secretaria de Comunicação do governo de Minas, que terá 22 concorrentes: Cálix (Brasília), Par (Bahia) e Nacional (Rio de Janeiro). O edital prevê a contratação de cinco agências. Atualmente o governo de Minas é atendido pelas agências AZ3, Dezoito, Filadélfia, Lápis Raro, Perfil e Tom.

CONCORRENTES

A disputa terá 22 participantes, e os contratos poderão ser renovados por até cinco anos. Que está no páreo: AZ3, Brasil 84, Cálix, Casablanca, DP Brasil, Dezoito, FazCom, Fazenda, Filadélfia, Fraternidade, Komuh, Lápis Raro, Consórcio LFI/Reciclo (consórcio), Nacional, Consórcio New Lebbe, Oro, P&L, Par, Perfil 252, Popcorn, Solution e Tom.