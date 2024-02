Com referências boho chic e um mix de estampas autênticas e características, a SouQ, marca brasileira de moda, acessórios e decoração, lança sua coleção de outono/inverno 2024, intitulada Paradiso. Inspiradas na busca por lugares felizes, as peças vão contar histórias ao longo da estação mais fria do ano, a cada drop lançado. Traçado em uma ideia atemporal de paraíso, o lançamento aposta em uma quantidade significativa de florais e padrões geométricos.

Em 2023, a marca celebrou seus 10 anos e, para esse novo momento, Traudi Guida, fundadora da SouQ, traz um novo olhar para a próxima estação. Com uma cartela de cores voltada para os tons neutros e sóbrios, diferente das já reconhecidas cores fortes vistas nas últimas coleções da marca, apresenta peças inéditas, como casacos de pelúcia, jaquetas puffer e vestidos em tule. Paradiso coroa um novo momento para a marca e proporciona diversas opções de mix and match.



“Comemorar 10 anos foi muito emocionante para nós e queríamos trazer para nossas consumidoras novidades de uma marca que continua com a mesma essência, mas com novos elementos. Estamos felizes em apresentar Paradiso, um inverno mais jovem, elegante e cheio de significado”, conta Traudi.

“Estamos muito entusiasmados com a nossa nova coleção. Além das inspirações paradisíacas, ela é marcada por referências de viagens extraordinárias, descobertas incríveis, além de leveza e sofisticação. Nosso outono/inverno 2024 é um portal direto para o paraíso, seja ele qual for”, diz Amanda Mayumi, diretora de estilo da marca.

A coleção proporcionará diversas opções de mix and match, para todos os gostos e estilos. Mayumi destaca o linho como uma das matérias-primas principais utilizadas, que já é marca registrada da grife e que aparecerá de diversas maneiras durante a coleção. Inspirações étnicas, padronagens geométricas e jacquards florais são outros destaques que comporão as peças, como as puffers. Os kaftans, peças icônicas da marca, também terão espaço exclusivo.