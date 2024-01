Zegna Reconhecida pelos ternos de corte impecáveis, a Zegna trouxe tons terrosos. Sem deixar o aspecto elegante, a grife caminha para um estilo casual e despretensioso. Sob o comando criativo de Alessandro Sartori, a marca apostou também na justaposição de peças e elementos utilitários. Coletes quadrados, bolsos enormes e jaquetas de couro dominaram a estética minimalista. Uma montanha de cashmere reciclada foi o centro das atenções no desfile, que caía do teto à medida que os modelos desfilavam.

Janeiro começa a todo vapor com as semanas de moda. As primeiras foram as masculinas, de Milão e de Paris, apresentando o outono/inverno 2024-2025. Na semana passada, começou a Semana de Alta-Costura de Paris, que terá cobertura no próximo domingo.



A Milão Fashion Week foi marcada por desfiles de grifes como Gucci, Prada, Zegna e Dsquared2. Paris se destacou com Luis Vuitton, Dior, Dolce&Gabbana e Hermès.



A grande pergunta era: quais tendências dominarão os próximos meses de inverno? Quase tudo, desde o estilo luxuoso da Dolce&Gabbana ao profundo foco da Prada na natureza humana e no ambiente que nos rodeia, à alfaiataria da Fendi. Mas não tem como negar que a moda masculina mudou significativamente. O que se viu em todas as passarelas foi uma celebração da feminilidade e de como ela pode combinar com a moda masculina. Essa mudança é evidente também na forma como os guarda-roupas são misturados e combinados para criar um visual sofisticado.



O streetwear, que já foi protagonista do cenário da moda, ficou em segundo plano. Vale ressaltar que ninguém sacrificou o conforto. Vimos sandálias de inverno, roupas aconchegantes e malhas em profusão. No entanto, houve um afastamento do estilo no qual os tênis e as calças de moletom dominavam e vimos uma inspiração maior na arte atemporal da alfaiataria do que nas influências da rua.



No Paris Fashion Week, então, a classe e a criatividade falaram mais alto e o resultado foi um show de tendências e novidades da moda masculina, que devem bombar neste ano que se inicia.

Gucci

Foi a primeira coleção masculina criada por Sabato De Sarno, desde que assumiu o comando da Gucci, e atingiu a ‘Ancora’ com bolsas Jackie e brilhos sedutores de bling-bling, indicando a disposição de De Sarno em desafiar estereótipos. Após anos de maximalismo e exuberância de Alessandro Michele, a grife retornou aos códigos que a tornaram uma das marcas mais respeitadas da moda.

Prada

A Prada apostou no mood náutico. À primeira vista, o que ressalta aos olhos são as toucas de banho coloridas, usadas emambientes não convencionais. A grife italiana destacou a sobreposição de peças. O mundo corporativo foi a base para questionaras tensões entre a natureza e o urbano, trazendo a versatilidade. Para Raf Simons e Miuccia Prada, as roupas precisam durar além de tendências que nascem a cada minuto na internet. Na nova coleção, a alfaiataria dá espaço ao colorido, com cores vibrantes também em cardigãs e calças. Os cintos dominaram os acessórios da grife. A silhueta mais alongada também predominou na coleção masculina. As malhas vinham em conjuntos duplos de cores contrastantes e as capas de chuva eram usadas bem abotoadas.

Dior

Da sombra à luz, a cenografia do desfile Dior reflete a ideia de contraste contida nas silhuetas criadas por Kim Jones. Um diálogo de movimento, entre o intimista e o teatral, o rigor e a graciosidade, ganha vida sob uma esfera celeste repleta de estrelas, como um tributo definitivo a Rudolf Nureyev, a figura inspiradora da linha, seguindo o movimento circular da passarela giratória. Uma coreografia hipnótica, poderosamente marcada pelas notas intensas da música Dance of the Knights revisitada por Max Richter. Um momento de verdadeiro enlevo. Com brilho e contraste, a coleção tem o tom clássico da grife. Tendo a cor preta como referência, estampas e cortes modernos uniram o clássico ao contemporâneo. A linearidade do preto foi, por vezes, quebrada por peças jeans e meias e sapatos. Nas criações do designer Kim Jones, complementos fugiram aos tons escuros, trazendo um ar de descontração, sem perder a elegância típica da Dior.

FENDI

A Fendi trouxe um inverno leve e descontraído, com uma cartela colorida pontuada por verdes militares e figos. A coleção é uma mistura street e hipster, sem exageros no oversized. Mesmo com materiais pesados, a proposta é leve e despretensiosa. Calças de cotelê com gancho baixíssimo, casacos com bermudas e camisetas regatas com decotes generosos. A modelagem dos casacos é simples e o xadrez clássico do inverno aparece em uma interpretação simpática e renovada. Segundo a estilista Silvia Venturini, o inverno que se aproxima trará bermudas largas e pregueadas que lembramum kilt, fazendo parte de um repertório funcional e luxuoso de fim de semana escocês.

DOLCE & GABBANA

Com uma coleção basicamente toda em preto, a Dolce&Gabbana não perdeu a sofisticação. A alfaiataria impecável e bem cortada é destaque, brincando com texturas para quebrar a sisudez da cor predominante. A coleção transita entre o romântico, o gangster e o estilo James Dean, com destaque para as camisas românticas de cetim e jeans descontraído, que quebram o clima black tie.

EMPORIO ARMANI

A inspiração é um inverno ancorado no navy, com um toque nos esportes de neve. A paleta de cores é predominantemente azul e branca, com um pouco de cinza e areia. Simplicidade elegante, sem reinventar a roda. Destaque para o denim perfeitamente azul e as peças que remetem ao universo náutico.

Louis Vuitton

Pharrell Williams trouxe o estilo faroeste. O clássico vestuário do Velho Oeste foi adaptado para a modernidade, com a presença do jeans, da flanela e das estampas xadrezes. Os chapéus também integraram o repertório, assim como mantôs, camisas de botão, bolsas e peças em couro. Destaque para os tons terrosos, inspirações na moda nativa norte-americana e estampas floridas.

Hermès

Com variações de paleta restritas ao preto e cinza, a Hermès reafirmou sua posição de seriedade. Os casacos, sobretudos, camisas de botão e gravatas criaram sobreposições atrativas para a estação. Sob direção criativa de Véronique Nichanian, a grife se posiciona no estilo urbano com uma moda masculina de sobriedade e modernidade. As grandes bolsas, tão exploradas em outros desfiles, foram substituídas por carteiras que cabem na palma da mão.

