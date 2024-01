Em BH, a folia começa oficial no dia 27 de janeiro, mas os blocos movimentam os foliões com seus ensaios

Este ano não vai ser igual aquele que passou... É o que esperam as marcas que investem pesado no Carnaval. E pelas expectativas criadas pelas pesquisas, o enredo do ano é redenção financeira. Nas principais cidades onde a comemoração é mais tradicional, os patrocínios chegam primeiro, enquanto em cidades emergentes como Belo Horizonte a verba pública ainda é fundamental para fazer a roda girar. Mas, por aqui, o patrocínio é visto como investimento com retorno garantido no comércio, na rede hoteleira, na geração de empregos formais e informais, e em outros setores da economia até mais distantes da folia momesca.



Conhecido como uma das principais manifestações culturais do povo brasileiro, o Carnaval movimenta a indústria cultural do país o ano inteiro. Pelo calendário mais formal, a festa começa dia 9 (sexta-feira) de fevereiro e segue até 24 (quarta de Cinzas). Porém, o aquecimento começou quente em muitos lugares que usam calendários alternativos, como BH, com foliões lotando os evento-teste de semana passada, os ensaios das escolas e dos blocos. Bom para o mercado em geral!



A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, a Belotur, garantiu acordos que somam R$ 5,5 milhões de patrocínios. E ainda espera algo mais. Porém, a maior fatia do investimento vem do governo de Minas Gerais, que, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), aportou verba de R$ 4 milhões. Já a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) garantiu presença com patrocínio de R$ 500 mil (cota de apoio). O restante dos investimentos confirmados - R$ 1 milhão - vem do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais. Também estão garantidas verbas para infraestrutura, com aporte de R$ 10,3 milhões, que servirá para a viabilização de infraestrutura, serviços e fornecimento de apoio logístico para os festejos carnavalescos.



Este ano, a festa deve movimentar R$ 1,8 bilhão em Minas Gerais, conforme projeção da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Esse faturamento representa aumento de 20% em relação ao ano passado. Só na capital, espera-se faturamento superior a R$850 milhões, usando como parâmetro os 720 milhões de 2023. A expectativa é de que a festa possa gerar 50 mil empregos (crescimento de 20%) em Minas. São esperados 12,1 milhões de foliões e turistas em todo o estado, sendo 6,6 milhões no interior e 5,5 milhões na capital.



As marcas que buscam se conectar aos foliões nas ruas e avenidas das principais capitais do país, onde a festa é mais famosa por seus desfiles de rua - casos de Rio de Janeiro e São Paulo - garantem seus espaços publicitários com antecedência. Em São Paulo, a Amstel estabeleceu parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga SP), como a marca oficial e exclusiva dos desfiles no Sambódromo do Anhembi. Na capital paulista 654 desfiles oficiais oferecidos por 590 blocos serão contemplados. A expectativa é de público de 15 milhões de pessoas, causando impacto financeiro superior aos R$3 bilhões do ano passado (dados prefeitura local).



Enquanto isso, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) desfila novo patrocínio para os desfiles na Marquês de Sapucaí, com a multinacional Red Bull estreando no carnaval carioca. Será o maior investimento da história, segundo o governo do Rio de Janeiro. Somente para escolas de samba serão destinados R$ 40,5 milhões. Ao todo, o Carnaval carioca terá investimento de mais de R$ 62,5 milhões. A expectativa de público é de mais de 5 milhões de foliões, gerando movimentação financeira da ordem de R$ 4,5 bilhões, sendo esperado cerca de 1 milhão de turistas estrangeiros.



No ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval movimentou no país mais de R$ 8 bilhões. Ainda há espaço. Mas é bom as marcas colocarem logo o bloco na rua, porque a festa mais popular do planeta já começou.

PESQUISA



A Belotur realiza levantamento para identificar as expectativas do público sobre o Carnaval de BH. A pesquisa, em parceria com a Fecomércio MG, pretende traçar um perfil do folião que deve visitar ou permanecer na capital, identificando seus hábitos e preferências de consumo de produtos e serviços. O questionário está disponível online.



O levantamento abrange diversas questões relacionadas às intenções de consumo dos foliões durante o Carnaval de Belo Horizonte. Entre os temas explorados, destacam-se os locais prediletos para o consumo de bebidas, alimentos e adereços carnavalescos, assim como as escolhas e preferências de produtos. Adicionalmente, a pesquisa examina a previsão de gastos durante o período festivo e os métodos de pagamento mais frequentemente adotados. Outros aspectos investigados incluem as fontes de informações dos foliões sobre o Carnaval de Belo Horizonte, bem como suas inclinações em relação à celebração, seja em blocos de rua, desfiles de escolas de samba, blocos caricatos ou eventos privados, dentre outras indagações.

Briefing

COPA DO NORDESTE

Pelo sétimo ano consecutivo, o SBT/Alterosa transmite a Copa do Nordeste em 2024 com sete patrocinadores: Alpargatas, BR Foods, Casas Bahia, Casa de Apostas Ryl Rock, Claro e PagBank. Será a temporada com maior premiação da série: R$ 48 milhões. A fase de grupos começa em fevereiro, com regulamento que privilegia os clássicos estaduais e regionais. Às quartas-de-final e semifinais acontecem em jogo único, mas a decisão terá jogos de ida e volta.

CHAMPIONS LEAGUE

Lampions League, como é chamada, fica no SBT até 2025. Mas, recentemente, o SBT renovou contrato de transmissão para TV Aberta com a “prima rica”, a Champions League. O acordo com a Warner Bros Discovery foi ampliado até 2027. Além da UEFA Champions League, o SBT exibe também

jogos da Conmebol Sul-Americana.

APPLE NAS ALTURAS

A marca da Apple cresceu 74%, subindo de US$ 219 bilhões para US$ 516,6 bilhões e reassumindo a liderança do ranking da Brand Finance como a mais valiosa do planeta. A Microsoft, com US$ 340,4 bilhões, aparece em segundo, seguida do Google, com US$ 333,4 bilhões. A Amazon caiu do primeiro para o quarto lugar, com valor de US$ 308,9 bilhões.

INTELIGÊNCIA ARTIFIciAL

Marcas que investiram fortemente em IA também apresentaram aumento significativo, caso da Nvidia, fabricante de chips para IA. Foi a marca que apresentou crescimento mais rápido do mundo, com aumento de 163% em seu valor, atingindo US$ 44,4 bilhões. No Brasil, três bancos (Itaú, Banco do Brasil e Bradesco) lideram o ranking. O Itaú, apesar de ser a segunda marca mais valiosa da América Latina (a mexicana Corna Extra lidera), apresentou declínio de 4,4%, caindo de US$ 8,7 bilhões, em 2023, para US$ 8,4 bilhões em 2024.

NA CABEÇA

Já o ranking da plataforma YouGov BrandIndex mostra a Nestlé como a marca mais lembrada pelos consumidores. A marca teve aumento de 20,6 pontos do ranking 'Consciência da Publicidade', que mensura o número de pessoas que se lembram de um anúncio da empresa recentemente. Na sequência como “Anunciantes do Ano” estão manteiga Qualy (+17,4 pontos), Sadia (+16), Perdigão (+15,8), e Seara (+15,1), todas do seguimento da alimentação.

NOS AEROPORTOS

A marca ArcelorMittal estreia nos painéis das áreas de embarque e desembarque nos principais aeroportos do Brasil. A ação contempla os aeroportos de Belo Horizonte (Confins/MG), Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES). A estratégia é ampliar o conhecimento da marca pelos brasileiros e fortalecer o seu vínculo com a sociedade.