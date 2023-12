O psicanalista Renan Cola escreveu sobre o que é felicidade e o que fazer para alcançá-la. Vamos publicar seu artigo hoje:



“As pessoas buscam pela felicidade o tempo todo: há indivíduos que passam horas gastando o que não têm no shopping do bairro. Outros preferem ir até o boteco da esquina, virar várias doses de cachaça barata e o bafo de cana que pague a conta. Isso sem falar nos nervosos digitais, loucos pelo match do dia.



São cidadãos que, por achar que a satisfação provém do lado de fora de si, iniciam uma busca ininterrupta em direção à próxima aquisição que fará com que o seu coração e os seus sintomas se acalmem. Neste sentido, como o sentimento de preenchimento não dura, sempre precisam de um produto novo. Sempre precisam de mais um gole. Sempre precisam de mais um crush.



Seria o fim da possibilidade de plenitude? Longe disso. Para a psicanalista que deu a largada inicial em direção ao estudo dos fenômenos mentais que ocorrem nos primeiros anos de vida do ser humano, Melanie Klein, as pessoas podem alcançar a felicidade e viver de maneira plena. Entretanto, para que isto ocorra, um determinado processo psíquico deve acontecer.



Na visão da estudiosa, a criança pequena possui uma percepção particular a respeito de sua mãe e, consequentemente, dos outros ao seu redor. Caso a genitora a gratifique e dê aquilo que ela deseja, será percebida pela psique enquanto mãe boa. Todavia, caso esta senhora não faça o que a cria anseia, frustrando as suas aspirações, será tida como mãe má. Com o amadurecimento, a mãe boa e mãe má se unem formando uma unidade chamada de objeto total.



Para ser feliz, a pessoa precisa ter a capacidade de identificar as coisas boas que a sua mãe possui. A partir daí, ela poderá escolher quais destes aspectos vai querer carregar consigo ao longo da vida, gerando um ciclo de conexão contínua baseada na semelhança com a bondade do objeto, indispensável para viver sorrindo.



Caso não veja nada de positivo em sua mãe, inicie o processo de cura introjetando no centro do peito a imagem dela te carregando no colo. Verá como será mais fácil se sentir grato pela vida. Ainda que não tenha vivenciado experiências junto à sua mãe biológica, o psiquismo de quem fez o papel de cuidador costuma transpor o papel designado pela maternidade por conta de um mecanismo chamado de transferência. Logo, reverencie esta pessoa sempre que puder.



Se você realmente quiser ser feliz, aplique esta sabedoria, compre menos, beba com moderação e, para o crush, não seja fácil não.

