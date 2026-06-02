Adversário do Brasil, Marrocos goleia Madagascar em amistoso rumo à Copa
Com mescla de titulares, reservas e mudanças na etapa final, marroquinos fazem 4 a 0 nos malgaxes em teste para a Copa do Mundo
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Com time mesclado de titulares e reservas, mas sem a presença de seus principais astros, Marrocos goleou Madagascar nesta terça-feira (2/6), por 4 a 0, em amistoso internacional. O jogo foi disputado no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina, e marcou a despedida da seleção semifinalista da Copa do Mundo de 2022 rumo aos Estados Unidos. O atacante Saibari, do PSV, marcou dois gols no primeiro tempo. Rahimi, de pênalti, e El Kaabi ampliaram na etapa final.
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Além do amistoso desta terça-feira, os marroquinos farão mais um teste antes da estreia. Será contra a Noruega, no dia 7, já em solo norte-americano, na Red Bull Arena. Marrocos será o adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, no dia 13, em Nova Jersey. A seleção ainda enfrentará Haiti e Escócia pelo Grupo C. Já Madagascar não disputará o Mundial, mas ficou perto da classificação, chegando próximo de uma vaga na repescagem africana.
Confira aqui a lista dos convocados de Marrocos
Como foi a goleada de Marrocos
O treinador marroquino não iniciou a partida com nomes importantes como o goleiro Bono, o zagueiro Aguerd e os ídolos Brahim Díaz e Hakimi. O mesmo fez o técnico de Madagascar, que aproveitou o amistoso para utilizar uma equipe jovem e bastante renovada. Assim, poupou atletas mais experientes, como Fontaine.
Mesmo com a mistura de titulares e reservas, Marrocos manteve seu tradicional esquema tático no 4-2-3-1 e foi amplamente superior durante a partida. O time foi recompensado logo aos três minutos da etapa inicial, quando Saibari marcou de cabeça o primeiro gol do amistoso.
Pouco depois, Mzraoui quase ampliou ao acertar o travessão da seleção malgaxe. Mas, aos 25 minutos, Saibari voltou a balançar a rede. A jogada começou após um erro na saída de bola de Madagascar. O atacante recebeu livre e não desperdiçou a oportunidade para ampliar a vantagem marroquina.
Inspirado, Saibari esteve perto de marcar o terceiro gol ainda no primeiro tempo, mas acabou bloqueado pela defesa no momento da finalização e, na sequência, chutou para fora, desperdiçando mais uma boa oportunidade.
O time visitante “morreu” em campo depois dos 30 minutos, e Marrocos aproveitou para construir a goleada. Aos 33 minutos, Ounahi foi derrubado na área. Pênalti. Rahimi cobrou com categoria para fazer 3 a 0.
Aos 42, El Kaabi aproveitou a sobra de um chute que havia sido travado pela defesa e fechou o placar. No último lance do jogo, Madagascar quase fez o gol de honra, mas Randrianantenaina perdeu a rara oportunidade
MARROCOS 4X0 MADAGASCAR
MARROCOS: Munir; Mzraoui (Bellamari, 22/2ºT), Diop (Sadane, 22/2ºT), Halhal (Riad, intervalo) e Salah-Eddine (Mamar, 25/2ºT); Bouaddi (Mourabet, intervalo) e Amrabat; Amaimoun (Yassine, 25/2ºT) , El Khannouss (Ounahi, intervalo) e Ezzalzouli (Rahimi, intervalo); Saibari (El-Kaabi, intervalo). Técnico: Mohamed Ouahbi.
MADAGASCAR: Dupire; Kari (Demoleon, 45/2ºT), Fontaine e Tremoulet (Rabearivelo, 41/2ºT); Acapandie (Rabemananjara, intervalo), Couturier (Tsivirana, 45/2ºT), Nzi, Raveloson (Rapoussin, intervalo), Ponti (Jen-Pierre, 13/2ºT) e Adinany (Rheriniana, 13/2ºT) ; Abdullah (Randrinantenaina, 41/2ºT). Técnico: Corentin Martins
Amistoso Internacional
Data: 2/6/2026
Local: Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (MAR)
Gols: Saibari, 3/1ºT (1-0); Saibari, 25/1ºT (2-0); Rahimi, de pênalti, 33/2ºT (3-0).
Árbitro: Boubou Traoré (MAL)
Cartões amarelos: Riad(MAR); Tremoulet, Acapandie (MAD)
Cartão Vermelho: Raherininiaina (MD, 34/2ºT)
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A notícia Adversário do Brasil, Marrocos goleia Madagascar em amistoso rumo à Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10