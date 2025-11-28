Livros vão reunir todos os jogos, jogadores e camisas da história do Corinthians

Uma coleção com três livros pretende esmiuçar a centenária história do Corinthians, registrando dados, resultados e estatísticas de todos os seus jogos desde a fundação, em 1910, todos os jogadores que já atuaram pelo clube e todas as camisas usadas pelo time.

O árduo trabalho de documentação e pesquisa da coleção “Todo Corinthians” ficará a cargo do jornalista Celso Unzelte, um dos maiores estudiosos da história corintiana, a direção geral será de Fernando Nitsch e a curadoria, de Cássio Brandão.

A coleção terá um primeiro volume com todos os jogos do clube em mais de cem anos, incluindo fichas técnicas completas e informações como datas, competições, estádios, árbitros, escalações e súmulas. Reportagens vão contextualizar períodos importantes da história do time com dados e histórias.

O segundo volume, sobre as camisas do Corinthians, trará ilustrações técnicas e verbetes com detalhes sobre design, cores, materiais, fornecedores, patrocínios e tipografias, além do contexto histórico de cada um dos modelos, suas partidas marcantes, títulos e jogadores que os vestiram.

O terceiro volume, “Todos os jogadores do Corinthians”, vai compilar perfis biográficos e estatísticos dos atletas que já atuaram oficialmente pelo clube paulista, com dados de jogos, gols, assistências e títulos.