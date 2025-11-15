Assine
Ídolo do Lanús analisa Atlético e fala em jogo da vida: ‘Última chance’

Lanús e Atlético disputam o título da Copa Sul-Americana no próximo sábado (22/11), no Paraguai

Jessica Mayara
Jessica Mayara
Repórter
15/11/2025 13:54

Ídolo do Lanús analisa Atlético e fala em jogo da vida: ‘Última chance’ crédito: No Ataque Internacional
Lautaro Acosta, ídolo e jogador com mais partidas pelo Lanús, enxerga a final contra o Atlético pela Copa Sul-Americana como o jogo da sua vida. Segundo ele, trata-se de sua “última chance”. O jogador se aposenta em dezembro.

“Você vive com muito desejo e muitos nervos também. Basicamente, trabalhar com responsabilidade porque sabemos que estamos jogando por algo único, que não se repete. Vamos deixar tudo. Estamos terminando um ano espetacular. Espero que seja com o toque final”, declarou em entrevista ao site Fortaleza Granate.

“Tento ficar calmo e não deixar meu papel de jogador. Em dezembro eu me aposento, não importa o que aconteça. Acho que é a última chance e vou tentar aproveitá-la ao máximo, com o compromisso que isso exige.”

Lautaro Acosta, ídolo do Lanús

Acosta também elogiou a mobilização dos torcedores para acompanhar e torcer pelo Lanús no Paraguai. Por isso, declarou que dará a vida em campo contra o Atlético.

“É inevitável abstrair de tudo isso. Estamos muito felizes e gratos ao povo. Sabemos o esforço que eles estão fazendo, vendendo rifas para poder viajar. A única maneira de retribuir é deixar minha vida em campo no próximo sábado em Assunção”, finalizou.

Análise do adversário: Atlético

Lautaro Acosta fez uma breve análise do rival na final da Sul-Americana, o Atlético. “Vai ser uma final muito difícil, contra uma equipe que joga muito bem.”

“Ele tem um estilo de jogo marcado, com um treinador acostumado a esses casos. Iremos com muito entusiasmo e deixaremos tudo para o objetivo”, disse.

Lautaro Acosta pelo Lanús

Lautaro Acosta ou El Laucha, como é chamado pela torcida, estreou pelo Lanús em 2006, sob a orientação de Ramón Cabrero. Ao todo, foram duas passagens: de 2006 a 2008 e de 2013 até atualmente. Hoje é um dos maiores ídolos do clube e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do time argentino – 428 jogos.

Acosta participou de cinco dos sete títulos da história do Lanús: Torneio Apertura de 2007, Copa Sul-Americana de 2013, Campeonato da Primeira Divisão de 2016, Copa do Bicentenário da Independência de 2016 e Supercopa da Argentina de 2016.

A notícia Ídolo do Lanús analisa Atlético e fala em jogo da vida: ‘Última chance’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

