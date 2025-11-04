Assine
Esportes

Adversário do Atlético na final da Sul-Americana, Lanús perde clássico na Argentina

Lanús, adversário do Atlético na final da Copa Sul-Americana, perdeu o clássico frente ao Banfield, pelo Campeonato Argentino

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
04/11/2025 00:24

O Lanús, adversário do Atlético na final da Copa Sul-Americana, perdeu “El Clásico del Sur“, clássico local frente ao Banfield, por 2 a 1, nessa segunda-feira (03/11), no Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina.

Bruno Sepúlveda e Rodrigo Auzmendi marcaram para o Banfield, enquanto Eduardo Salvio descontou para o Lanús. Veja o gol da vitória do Banfield e o belo chute de Toto Salvio (gol de honra do Lanús):

Com a vitória, o Banfield passa a ocupar a sexta colocação do Grupo A do Torneio Clausura (campeonato independente que representa o segundo turno do Campeonato Argentino), com 20 pontos em 14 jogos.

O Lanús, por sua vez, segue na terceira colocação, com 26 pontos em 14 jogos, em que pese o revés sofrido frente ao rival.

Veja a festa da equipe alviverde após o apito final:

Perda de invencibilidade

O Lanús não perdia uma partida há quase dois meses. A última derrota do Granate havia sido para o Argentinos Juniors, no dia 08 de setembro, pela Copa Argentina.

A sequência invicta, que já era de dez partidas, caiu por terra nesta segunda-feira, frente ao maior rival do Lanús.

Goleiro sofreu corte na boca

O goleiro do Lanús, Nahuel Losada, assustou companheiros e torcedores ao sofrer um profundo corte na boca, depois de se chocar com o joelho de Ezequiel Muñoz, do Banfield, no lance do primeiro gol do “El Taladro“. Veja o lance:

Apesar da lesão, bem como da recomendação médica para deixar a partida, o goleiro se recusou a sair e jogou os 90 minutos do clássico, ainda que tendo sofrido a forte pancada na boca.

Nahuel Losada sofreu corte na boca após dividida

Lanús x Atlético

Pela final da Sul-Americana, os times se enfrentarão em 22 de novembro (sábado), em horário a definir, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A notícia Adversário do Atlético na final da Sul-Americana, Lanús perde clássico na Argentina foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

