Adversário do Atlético na final da Sul-Americana, Lanús perde clássico na Argentina
Lanús, adversário do Atlético na final da Copa Sul-Americana, perdeu o clássico frente ao Banfield, pelo Campeonato Argentino
O Lanús, adversário do Atlético na final da Copa Sul-Americana, perdeu “El Clásico del Sur“, clássico local frente ao Banfield, por 2 a 1, nessa segunda-feira (03/11), no Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina.
Bruno Sepúlveda e Rodrigo Auzmendi marcaram para o Banfield, enquanto Eduardo Salvio descontou para o Lanús. Veja o gol da vitória do Banfield e o belo chute de Toto Salvio (gol de honra do Lanús):
¡JUEGO DIRECTO DEL TALADRO! Auzmendi sentenció el 2-0 de Banfield contra Lanús en el Clásico del Sur del #TorneoClausura. pic.twitter.com/jRxXdszY1o— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025
SE VIENE UN FINAL EMOCIONANTE EN EL CLÁSICO DEL SUR: GOLAZO DEL TOTO SALVIO PARA PONER EL 1-2 DE LANÚS ANTE BANFIELD. pic.twitter.com/MDeRO1biXP— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025
Com a vitória, o Banfield passa a ocupar a sexta colocação do Grupo A do Torneio Clausura (campeonato independente que representa o segundo turno do Campeonato Argentino), com 20 pontos em 14 jogos.
O Lanús, por sua vez, segue na terceira colocação, com 26 pontos em 14 jogos, em que pese o revés sofrido frente ao rival.
Veja a festa da equipe alviverde após o apito final:
LA CELEBRACIÓN DE BANFIELD tras ganarle el clásico del sur a Lanús #LPFxTNTSports pic.twitter.com/HGWvFiT8Ii— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 4, 2025
Perda de invencibilidade
O Lanús não perdia uma partida há quase dois meses. A última derrota do Granate havia sido para o Argentinos Juniors, no dia 08 de setembro, pela Copa Argentina.
A sequência invicta, que já era de dez partidas, caiu por terra nesta segunda-feira, frente ao maior rival do Lanús.
Goleiro sofreu corte na boca
O goleiro do Lanús, Nahuel Losada, assustou companheiros e torcedores ao sofrer um profundo corte na boca, depois de se chocar com o joelho de Ezequiel Muñoz, do Banfield, no lance do primeiro gol do “El Taladro“. Veja o lance:
"Sepúlveda"— Es Tendencia Ar (@EsTendenciaAR) November 4, 2025
Porque con este gol abrió el marcador para Banfield en el clásico ante Lanús. pic.twitter.com/FtU9nRX8Gf
Apesar da lesão, bem como da recomendação médica para deixar a partida, o goleiro se recusou a sair e jogou os 90 minutos do clássico, ainda que tendo sofrido a forte pancada na boca.
Lanús x Atlético
Pela final da Sul-Americana, os times se enfrentarão em 22 de novembro (sábado), em horário a definir, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
