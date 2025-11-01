Burnley x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League
Equipes se enfrentam neste sábado (1º/11), às 12h, no Turf Moor, em Burnley, pelo Campeonato Inglês (Premier League)
compartilheSIGA
Burnley e Arsenal se enfrentam neste sábado (1º/11), às 12h, no Turf Moor, em Burnley, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Burnley vem de duas vitórias, que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, o mau desempenho no início do campeonato levaram o time à 16ª colocação, com 10 pontos.
Já o Arsenal alcançou cinco vitórias seguidas na Premier League, numa excelente crescente que resultou na liderança do torneio, com 22 pontos em nove jogos.
Burnley x Arsenal: onde assistir
O confronto entre Burnley e Arsenal será transmitido pelo Disney+ (streaming).
Burnley x Arsenal: prováveis escalações
- Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Jaidon Anthony; Flemming. Técnico: Scott Parker.
- Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
A notícia Burnley x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo