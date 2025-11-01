Assine
Burnley x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (1º/11), às 12h, no Turf Moor, em Burnley, pelo Campeonato Inglês (Premier League)

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
01/11/2025 05:48

crédito: No Ataque Internacional
Time do Arsenal comemora gol

Burnley e Arsenal se enfrentam neste sábado (1º/11), às 12h, no Turf Moor, em Burnley, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

O Burnley vem de duas vitórias, que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, o mau desempenho no início do campeonato levaram o time à 16ª colocação, com 10 pontos.

Já o Arsenal alcançou cinco vitórias seguidas na Premier League, numa excelente crescente que resultou na liderança do torneio, com 22 pontos em nove jogos.

Burnley x Arsenal: onde assistir

O confronto entre Burnley e Arsenal será transmitido pelo Disney+ (streaming).

Burnley x Arsenal: prováveis escalações

  • Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Jaidon Anthony; Flemming. Técnico: Scott Parker.
  • Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

A notícia Burnley x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

