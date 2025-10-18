Técnico do Real Madrid descarta saída de brasileiro e elogia Rodrygo (Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, em treino do time)

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, negou neste sábado (18/10) qualquer possibilidade de Endrick deixar o clube por empréstimo em janeiro. O treinador garantiu que o atacante brasileiro, recuperado de lesão, segue nos planos da equipe e destacou a intensa concorrência no elenco.

“No momento, isso não está na minha cabeça. Os dois estão prontos para jogar em uma posição com muita concorrência”, afirmou Alonso, referindo-se a Endrick e ao jovem Gonzalo García.

O atacante de 18 anos ainda não entrou em campo desde o retorno de uma lesão, há cinco jogos. Mesmo assim, Alonso reforçou que o Real Madrid não pretende liberá-lo e que ele será aproveitado ao longo da temporada.

Rodrygo ganha força após atuação pela Seleção

Xabi Alonso também comentou sobre a possibilidade de Rodrygo atuar em nova posição, inspirado no desempenho do atacante na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0, durante a Data Fifa.

“Assisti à partida do Brasil (com Rodrygo e Vini Jr.), mas não podemos nos esquecer do Militão também. Podemos usar o Rodrygo nessa posição, onde ele jogou muito bem contra a Coreia”, destacou o técnico.

Rodrygo, que perdeu espaço sob o comando de Alonso e vinha atuando esporadicamente, foi titular em apenas duas das dez partidas da temporada. A boa atuação pela Seleção, entretanto, pode recolocá-lo em evidência no Real Madrid.

Críticas à Barcelona x Villarreal em Miami

O treinador também se posicionou contra a decisão da La Liga de levar o duelo entre Barcelona e Villarreal para Miami, em 20 de dezembro. Alonso classificou a medida como um erro que “corrompe a competição” e apoiou os protestos dos clubes espanhóis.

“Somos contra o jogo em Miami porque ele corrompe a competição. Não houve consulta ou unanimidade. Os protestos são positivos porque representam o sentimento de muitos clubes”, acrescentou.

Líder de La Liga no início da nona rodada, o Real Madrid volta a campo neste domingo (19/10), às 16h (de Brasília), contra o Getafe, fora de casa.

