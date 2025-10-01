Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions
Equipes se enfrentam em jogo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions, nesta quarta-feira (1/10)
Arsenal e Olympiacos se enfrentam pela fase de liga da Champions, nesta quarta-feira (1/10). A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Anteriormente, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no San Mamés, em Bilbao, no dia 16 de setembro.
Já o Olympiacos empatou por 0 a 0 contra o Pafos FC, no Stadio Georgios Karaiskáki, na Grécia, em 17 de setembro.
Arsenal x Olympiacos: onde assistir
O confronto entre Arsenal e Olympiacos será transmitido pelo TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Arsenal x Olympiacos: prováveis escalações
Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Diogo Nascimento, Garcia, Chiquinho; Gelson Martins, Stavros Pnevmonidis, El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.
Pafos FC: Michael; Bruno, David Luiz, Luckassen, Pileas; Sunjic, Pepê, Dragomir; João Correia, Orsic e Anderson Silva. Técnico: Juan Carlos Carcedo.
A notícia Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques