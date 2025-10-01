Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions

Equipes se enfrentam em jogo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions, nesta quarta-feira (1/10)

Publicidade
Carregando...
BM
Beatriz Marques
BM
Beatriz Marques
Repórter
01/10/2025 11:26

compartilhe

Siga no
x
Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions
Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions crédito: No Ataque Internacional
Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions
Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions (Gabriel Magalhães fez gol na vitória do Arsenal sobre o Newcastle)

Arsenal e Olympiacos se enfrentam pela fase de liga da Champions, nesta quarta-feira (1/10). A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Anteriormente, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no San Mamés, em Bilbao, no dia 16 de setembro.

Já o Olympiacos empatou por 0 a 0 contra o Pafos FC, no Stadio Georgios Karaiskáki, na Grécia, em 17 de setembro.

Arsenal x Olympiacos: onde assistir

O confronto entre Arsenal e Olympiacos será transmitido pelo TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Arsenal x Olympiacos: prováveis escalações

Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Diogo Nascimento, Garcia, Chiquinho; Gelson Martins, Stavros Pnevmonidis, El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Pafos FC: Michael; Bruno, David Luiz, Luckassen, Pileas; Sunjic, Pepê, Dragomir; João Correia, Orsic e Anderson Silva. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

A notícia Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações pela champions foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay