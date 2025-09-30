Assine
Galatasaray x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Champions

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30/9), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League

30/09/2025 12:47

Galatasaray x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Champions
Mohamed Salah, atacante do Liverpool

Galatasaray e Liverpool se enfrentam pela segunda rodada da fase de liga da Champions, nesta terça-feira (30/9). A bola rola às 16h (de Brasília), no Rams Park, em Istambul.

O time turco perdeu por 5 a 1 na estreia do campeonato, contra o Eintracht Frankfurt, no dia 18 de setembro. O jogo ocorreu no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Já o clube inglês triunfou por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na primeira rodada. A partida ocorreu em Anfield Road, na Inglaterra, no dia 17 de setembro.

Galatasaray x Liverpool: onde assistir

O confronto entre Galatasaray e Liverpool terá transmissão do Space (TV fechada) e da HBO Max (streaming).

Galatasaray x Liverpool: prováveis escalações

  • Galatasaray: Çakir; Eren Elmali, Davinson Sánchez, Bardakci e Sallai; Gündo?an e Torreira; Sané, Yilmaz e Akgün; Icardi. Técnico: Okan Buruk.
  • Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Konaté e Frimpong; Szobozlai, Wirtz e Gravenberch; Gakpo, Isak e Salah. Técnico: Arne Slot.

A notícia Galatasaray x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

