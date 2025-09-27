Assine
Atlético de Madrid goleia Real Madrid em clássico pelo Campeonato Espanhol

Real Madrid pode perder a liderança do Campeonato Espanhol após ser goleado pelo Atlético de Madrid neste sábado (27/9)

27/09/2025 16:13

Neste sábado (27/9), o Real Madrid sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, em clássico pelo Campeonato Espanhol. Le Normand, Sorloth, Julian Álvarez (2) e Griezmann marcaram pelos mandantes no Riyadh Air Metropolitano. Mbappé e Guler descontaram pelos merengues.

Com a derrota, o Real Madrid pode perder a liderança da competição nesta rodada. A equipe comandada por Xabi Alonso tem 18 pontos no torneio, dois de diferença para o vice-líder Barcelona. A vitória coloca o Atlético na quarta colocação, com 12 pontos.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

  • Jogo: Atlético de Madrid x Frankfurt
  • Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília)
  • Local: Riyadh Air Metropolitano
  • Competição: Liga dos Campeões

Real Madrid

  • Jogo: Kairat x Real Madrid
  • Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 13h45 (de Brasília)
  • Local: Ortalyq stad?on
  • Competição: Liga dos Campeões

O jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid

O Atlético de Madrid iniciou o clássico com as melhores chances e conseguiu inaugurar o marcador aos 13 minutos, quando Llorente cruzou na pequena área e Le Normand venceu Tchouaméni no alto para testar e estufar as redes.

O empate do Real veio aos 25 minutos. Arda Guler enfiou com precisão para Mbappé arrancar, invadir a área e bater cruzado para marcar. Apenas 11 minutos depois, Vinicius Jr. realizou uma boa jogada e cruzou para Guler finalizar de dentro da área e virar o placar.

Nos acréscimos, aos 48, Koke lançou na área para Sorloth cabecear e anotar o segundo do Atlético para deixar tudo igual novamente.

Segundo tempo

Com apenas seis minutos da etapa complementar, Guler acertou o rosto de Baena na área e o juiz sinalizou pênalti. Julian Álvarez foi para a cobrança e converteu para colocar o Atlético na frente mais uma vez.

Após 12 minutos, o Atlético teve uma falta próxima à área e Julian Álvarez bateu com categoria para superar o goleiro Courtois e marcar o quarto gol da equipe. Nos acréscimos, aos 48, Griezmann recebeu sozinho dentro da área e bateu rasteiro para sacramentar a goleada.

Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid

  • Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol
  • Local: Riyadh Air Metropolitano
  • Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
  • Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

  • Le Normand, aos 13′ do 1ºT (Atlético de Madrid)
  • Mbappé, aos 25′ do 1ºT (Real Madrid)
  • Arda Guler, aos 36′ do 1ºT (Real Madrid)
  • Sorloth, aos 48′ do 1ºT (Atlético de Madrid)
  • Julian Álvarez, aos 6′ do 2ºT (Atlético de Madrid)
  • Julian Álvarez, aos 18′ do 2ºT (Atlético de Madrid)
  • Griezmann, aos 48′ do 2ºT (Atlético de Madrid)

A notícia Atlético de Madrid goleia Real Madrid em clássico pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

