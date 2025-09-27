Atlético de Madrid goleia Real Madrid em clássico pelo Campeonato Espanhol (Jogadores do Atlético de Madrid comemoram gol contra o Real)

Neste sábado (27/9), o Real Madrid sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, em clássico pelo Campeonato Espanhol. Le Normand, Sorloth, Julian Álvarez (2) e Griezmann marcaram pelos mandantes no Riyadh Air Metropolitano. Mbappé e Guler descontaram pelos merengues.

Com a derrota, o Real Madrid pode perder a liderança da competição nesta rodada. A equipe comandada por Xabi Alonso tem 18 pontos no torneio, dois de diferença para o vice-líder Barcelona. A vitória coloca o Atlético na quarta colocação, com 12 pontos.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Jogo: Atlético de Madrid x Frankfurt

Atlético de Madrid x Frankfurt Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília) Local: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Competição: Liga dos Campeões

Real Madrid

Jogo: Kairat x Real Madrid

Kairat x Real Madrid Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 13h45 (de Brasília)

30/09 (terça-feira) | 13h45 (de Brasília) Local: Ortalyq stad?on

Ortalyq stad?on Competição: Liga dos Campeões

O jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid

O Atlético de Madrid iniciou o clássico com as melhores chances e conseguiu inaugurar o marcador aos 13 minutos, quando Llorente cruzou na pequena área e Le Normand venceu Tchouaméni no alto para testar e estufar as redes.

O empate do Real veio aos 25 minutos. Arda Guler enfiou com precisão para Mbappé arrancar, invadir a área e bater cruzado para marcar. Apenas 11 minutos depois, Vinicius Jr. realizou uma boa jogada e cruzou para Guler finalizar de dentro da área e virar o placar.

Nos acréscimos, aos 48, Koke lançou na área para Sorloth cabecear e anotar o segundo do Atlético para deixar tudo igual novamente.

Segundo tempo

Com apenas seis minutos da etapa complementar, Guler acertou o rosto de Baena na área e o juiz sinalizou pênalti. Julian Álvarez foi para a cobrança e converteu para colocar o Atlético na frente mais uma vez.

Após 12 minutos, o Atlético teve uma falta próxima à área e Julian Álvarez bateu com categoria para superar o goleiro Courtois e marcar o quarto gol da equipe. Nos acréscimos, aos 48, Griezmann recebeu sozinho dentro da área e bateu rasteiro para sacramentar a goleada.

Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid

Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol

Sétima rodada do Campeonato Espanhol Local: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

27 de setembro de 2025 (sábado) Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

Le Normand, aos 13′ do 1ºT (Atlético de Madrid)

Mbappé, aos 25′ do 1ºT (Real Madrid)

Arda Guler, aos 36′ do 1ºT (Real Madrid)

Sorloth, aos 48′ do 1ºT (Atlético de Madrid)

Julian Álvarez, aos 6′ do 2ºT (Atlético de Madrid)

Julian Álvarez, aos 18′ do 2ºT (Atlético de Madrid)

Griezmann, aos 48′ do 2ºT (Atlético de Madrid)

