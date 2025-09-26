Assine
Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (26/9), às 15h30, na Allianz Arena, pela quinta rodada da Bundesliga

26/09/2025 11:15

Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira (26/9), em Munique, Alemanha, pela quinta rodada da Bundesliga. A bola rola às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena. 

Nesse sábado (20/9), o Bayern, treinado pelo belga Vincent Kompany, venceu por 4 a 1 o Hoffenheim, na PreZero Arena. Após quatro rodadas, o time é o primeiro colocado, com 12 pontos.  

Por sua vez, o Werder Bremen, treinado pelo alemão Horst Steffen, perdeu por 3 a 0 para o Freiburg, nesse sábado (20/9), no Weserstadion, em Bremen, pela quarta rodada da Bundesliga. A equipe é a 14ª colocada, com quatro pontos.

Na última vez que os clubes se enfrentaram, o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 3 a 0, na Allianz Arena, em 7 de fevereiro, pela 21ª rodada do segundo turno da última temporada da Bundesliga .

Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir

O confronto entre Bayern e Werder Bremen será transmitido por XSports (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e One Football (aplicativo).

Bayern de Munique x Werder Bremen: prováveis escalações

  • Bayern: Neuer; Laimer, Min-Jae, Jonathan Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
  • Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly e Felix Agu; Stage e Lynen; Njinmah, Schmid e Cameron Puertas; Marco Grüll. Técnico: Horst Steffen.

Bayern de Munique x Werder Bremen: arbitragem

  • Árbitro: Frank Willenborg (GER)

A notícia Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura

