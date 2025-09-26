Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (26/9), às 15h30, na Allianz Arena, pela quinta rodada da Bundesliga
Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira (26/9), em Munique, Alemanha, pela quinta rodada da Bundesliga. A bola rola às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena.
Nesse sábado (20/9), o Bayern, treinado pelo belga Vincent Kompany, venceu por 4 a 1 o Hoffenheim, na PreZero Arena. Após quatro rodadas, o time é o primeiro colocado, com 12 pontos.
Por sua vez, o Werder Bremen, treinado pelo alemão Horst Steffen, perdeu por 3 a 0 para o Freiburg, nesse sábado (20/9), no Weserstadion, em Bremen, pela quarta rodada da Bundesliga. A equipe é a 14ª colocada, com quatro pontos.
Na última vez que os clubes se enfrentaram, o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 3 a 0, na Allianz Arena, em 7 de fevereiro, pela 21ª rodada do segundo turno da última temporada da Bundesliga .
Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir
O confronto entre Bayern e Werder Bremen será transmitido por XSports (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e One Football (aplicativo).
Bayern de Munique x Werder Bremen: prováveis escalações
- Bayern: Neuer; Laimer, Min-Jae, Jonathan Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
- Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly e Felix Agu; Stage e Lynen; Njinmah, Schmid e Cameron Puertas; Marco Grüll. Técnico: Horst Steffen.
Bayern de Munique x Werder Bremen: arbitragem
- Árbitro: Frank Willenborg (GER)
