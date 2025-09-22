O momento em que Ednaldo Rodrigues perdeu força e caiu da CBF

Novamente destituído do comando da CBF pela Justiça do Rio de Janeiro, Ednaldo Rodrigues se viu enfraquecido politicamente a partir de um momento decisivo: a perda de apoio no STF.

Diante das notícias negativas sobre a gestão de Ednaldo e a sucessão de suspeitas que acabou por tirá-lo do cargo, mesmo ministros do Supremo que o apoiavam passaram a ver que sua permanência à frente da CBF era insustentável.

O cartola ainda pode recorrer à Corte contra a decisão do desembargador Gabriel Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas não encontrará por lá o ambiente favorável de outros tempos.

A justificativa de Zefiro para a destituição de Ednaldo Rodrigues do comando da confederação foi a suposta falsificação na assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Lima, ex-presidente da CBF, no acordo que manteve Ednaldo no posto.

Ele nomeou Fernando Sarney, um dos vices da entidade, como o interventor a quem caberá convocar novas eleições.