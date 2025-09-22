Ednaldo desiste de retomar presidência da CBF e deseja ‘sucesso’ a sucessor

Destituído da presidência da CBF na última quinta-feira, 15, Ednaldo Rodrigues informou ao STF nesta segunda-feira, 19, que desistiu do recurso por meio do qual tentava retomar o cargo. Ele questionava na Corte a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o tirou do comando da confederação.

Por meio de seu advogado, o cartola se disse alvo de “insinuações injustas, maledicentes e criminosas” e afirmou que sua decisão é movida “pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro e, sobretudo, a serenidade de sua própria vida familiar”.

Com Samir Xaud prestes a ser eleito presidente da CBF como candidato único, em articulações que se consolidaram nesse final de semana, Ednaldo afirmou que não concorre a qualquer cargo na confederação, não apoia nenhum candidato e deseja “sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro”.

“Este gesto, sereno e consciente, representa o esforço do Peticionário em deixar para trás este último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e de sua família, e reafirmar, diante dessa Suprema Corte, como sempre fez, seu compromisso com o respeito à Justiça, à verdade dos fatos e à estabilidade institucional da Confederação Brasileira de Futebol”, disse o documento apresentado pela defesa do dirigente.

Ednaldo Rodrigues foi destituído por decisão do desembargador Gabriel Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O magistrado adotou o entendimento no âmbito de uma apuração sobre suposta falsificação em uma das assinaturas no acordo de cartolas que reconheceu a legalidade da eleição de Ednaldo, em 2022, e o havia mantido no cargo. A assinatura questionada é a do ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes.

Desde a saída de Ednaldo, as federações estaduais de futebol se reuniram em torno do nome de Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. Xaud reuniu apoios de 25 das 27 federações estaduais, o que inviabilizou candidaturas de adversários, e é o virtual novo presidente da CBF. A eleição é no próximo domingo, 25.