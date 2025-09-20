Brasileiro faz golaço do ‘meio da rua’ em jogo do Real Madrid; veja (Chute de Éder Militão "acordou a coruja")

O Real Madrid abriu o placar contra o Espanyol, neste sábado (20/9), pelo Campeonato Espanhol, com um golaço do zagueiro Éder Militão.

O defensor, que disputou a Copa do Mundo de 2022, arriscou um chute de longe e acertou a “gaveta”. Veja o vídeo do lance abaixo:

WHAT A BEAITUFUL GOAL FROM MILITAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Real Madrid 1-0 Espanyol. pic.twitter.com/tLvdyGqnXN — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 20, 2025

Militão no Real Madrid

Éder Militão chegou ao Real Madrid em 2019. Pela equipe merengue, o jogador soma 178 partidas e 12 gols.

