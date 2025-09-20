Assine
Brasileiro faz golaço do ‘meio da rua’ em jogo do Real Madrid; veja

Éder Militão foi o autor de um golaço de fora da área para o Real Madrid, contra o Espanyol, no Campeonato Espanhol

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
20/09/2025 13:11

O Real Madrid abriu o placar contra o Espanyol, neste sábado (20/9), pelo Campeonato Espanhol, com um golaço do zagueiro Éder Militão.

O defensor, que disputou a Copa do Mundo de 2022, arriscou um chute de longe e acertou a “gaveta”. Veja o vídeo do lance abaixo:

Militão no Real Madrid

Éder Militão chegou ao Real Madrid em 2019. Pela equipe merengue, o jogador soma 178 partidas e 12 gols.

