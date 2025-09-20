Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga
Equipes se enfrentam neste sábado (20/8), às 11h15, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol; partida ocorre no Santiago Bernabéu
compartilheSiga no
Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20/8), às 11h15 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida ocorre no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.
Anteriormente, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1. O confronto ocorreu no último sábado (13/9). Os merengues estão na primeira colocação, com 12 pontos.
Já o Espanyol superou o Mallorca por 3 a 2, na última segunda-feira (15/9). O time está em quarto lugar, com 10 pontos.
Real Madrid x Espanyol: onde assistir
O confronto Real Madrid x Espanyol será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Real Madrid x Espanyol: prováveis escalações
- Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vini Jr, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
- Espanyol: Dmitrovi?; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández. Técnico: Manolo González.
A notícia Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques