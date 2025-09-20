Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga

Equipes se enfrentam neste sábado (20/8), às 11h15, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol; partida ocorre no Santiago Bernabéu

Publicidade
Carregando...
BM
Beatriz Marques
BM
Beatriz Marques
Repórter
20/09/2025 06:55

compartilhe

Siga no
x
Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga
Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga crédito: No Ataque Internacional
Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga
Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga (Mbappé, atacante do Real Madrid)

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20/8), às 11h15 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida ocorre no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Anteriormente, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1. O confronto ocorreu no último sábado (13/9). Os merengues estão na primeira colocação, com 12 pontos.

Já o Espanyol superou o Mallorca por 3 a 2, na última segunda-feira (15/9). O time está em quarto lugar, com 10 pontos.

Real Madrid x Espanyol: onde assistir

O confronto Real Madrid x Espanyol será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Real Madrid x Espanyol: prováveis escalações

  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Asencio, Militão e Carvajal; Tchouaméni e Ceballos; Vini Jr, Valverde e Brahim Díaz; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
  • Espanyol: Dmitrovi?; Romero, Cabrera, Calero e El Hilali; Puado, Lozano, Urko e Dolan; Jofre e Roberto Fernández. Técnico: Manolo González.

A notícia Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay