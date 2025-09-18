Assine
Time da Premier League renova contrato com técnico ex-Corinthians

Mesmo com início ruim na Premier League, técnico português, Vitor Pereira, ganha voto de confiança no Wolverhampton

O Wolverhampton confirmou nesta quinta-feira (18/9) a renovação de contrato de Vitor Pereira por mais três temporadas. O treinador português chegou ao clube em dezembro de 2024 para substituir Julen Lopetegui, quando os Wolves ocupavam a penúltima posição da Premier League, e conseguiu evitar o rebaixamento.

Porém, o início da atual temporada tem sido difícil. A equipe perdeu os quatro primeiros jogos na Premier League: 4 a 0 para o Manchester City, 1 a 0 para o Bournemouth, 3 a 2 para o Everton e 1 a 0 para o Newcastle, ocupando atualmente a lanterna do Campeonato Inglês.

“Tenho muito orgulho de ser o técnico do Wolves. É uma honra para mim. Este é o clube que me abriu as portas para a Premier League, a melhor liga do mundo. Agora é hora de estarmos unidos. Esta é uma cidade com um só clube, que respira futebol. É essa paixão que precisamos transformar em força para competir contra os melhores”, disse o treinador.

Por fim, no elenco comandado por Vitor Pereira no Wolverhampton estão: Jhon Arias e André, ex-Fluminense, e João Gomes, formado no Flamengo.

A notícia Time da Premier League renova contrato com técnico ex-Corinthians foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

