PSG x Atalanta: onde assistir, horário e escalações pela Champions
Equipes se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da Liga do Campeões, nesta quinta-feira (17/9)
Paris Saint-Germain (PSG) e Atalanta se enfrentam em partida pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A bola rola nesta quarta-feira (17/9), às 16h, no Parc des Princes, em Paris, na França.
O PSG é o atual campeão da competição. Na final da edição anterior, goleou a Inter de Milão por 5 a 0. O time francês chegou à final do Mundial de Clubes, mas perdeu para o Chelsea.
Na temporada passada, a Atalanta foi eliminado pelo Club Brugge nos playoffs das oitavas de final.
PSG x Atalanta: onde assistir
A partida entre PSG e Atalanta será transmitida pelo Space e HBO Max.
PSG x Atalanta: prováveis escalações
- PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.
- Atalanta: Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic.
Técnico: Ivan Juric.
