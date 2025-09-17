Assine
PSG x Atalanta: onde assistir, horário e escalações pela Champions

Equipes se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da Liga do Campeões, nesta quinta-feira (17/9)

Beatriz Marques
Repórter
17/09/2025 11:03

Paris Saint-Germain (PSG) e Atalanta se enfrentam em partida pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A bola rola nesta quarta-feira (17/9), às 16h, no Parc des Princes, em Paris, na França.

O PSG é o atual campeão da competição. Na final da edição anterior, goleou a Inter de Milão por 5 a 0. O time francês chegou à final do Mundial de Clubes, mas perdeu para o Chelsea.

Na temporada passada, a Atalanta foi eliminado pelo Club Brugge nos playoffs das oitavas de final.

PSG x Atalanta: onde assistir

A partida entre PSG e Atalanta será transmitida pelo Space e HBO Max. 

PSG x Atalanta: prováveis escalações

  • PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.
  • Atalanta: Carnesecchi; Scalvani, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalix e Zalewski; Sulemana e Ketelaere; Krstovic.
    Técnico: Ivan Juric.

A notícia PSG x Atalanta: onde assistir, horário e escalações pela Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

