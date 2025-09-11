Copa 2026: 1,5 milhão de torcedores se inscrevem para comprar ingressos em 24h (MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final da Copa do Mundo)

Apenas 24 horas após a abertura da primeira janela de inscrições para os sorteios que darão direito à compra de ingressos da Copa do Mundo, cerca de 1,5 milhão de torcedores, de 210 países, já se cadastraram no site de comercialização dos bilhetes da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

A Copa ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A abertura acontecerá no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final programada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Até o momento, a maior demanda veio de torcedores das sedes Estados Unidos, México e Canadá, seguidos por Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha.

A primeira janela de inscrições para os sorteios, destinada apenas a quem tem cartões Visa, seguirá aberta até o dia 19, ao meio-dia.

Os sorteados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos, com início das vendas programado para 1º de outubro. Uma segunda janela para inscrições será aberta entre 27 e 31 de outubro.

Os preços dos ingressos variam de US$ 60 (R$ 326), em partidas da fase de grupos, até US$ 6.730 (R$ 36,6 mil), para acompanhar a final.

“Novas fases de venda serão abertas nos próximos meses, garantindo a todos os torcedores oportunidades de se inscrever”, disse a Fifa. “Aqueles que não forem elegíveis à pré-venda Visa, não tiverem êxito no sorteio ou quiserem adquirir entradas adicionais terão novas chances nas próximas etapas.”

A notícia Copa 2026: 1,5 milhão de torcedores se inscrevem para comprar ingressos em 24h foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress