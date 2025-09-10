Eriksen está perto de jogar no Wolfsburg, clube do futebol alemão (Após três anos no Manchester United, Eriksen ficou livre no mercado ao término do contrato em junho de 2025)

Christian Eriksen está prestes a iniciar um novo capítulo na carreira e vai jogar no futebol alemão. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da ‘Sky Sport News’, o meia dinamarquês está muito próximo de reforçar o Wolfsburg.

Após três anos no Manchester United, o jogador de 33 anos ficou livre no mercado ao término do contrato em junho de 2025. Mas a situação deve mudar em breve, restando somente os exames médicos para a assinatura.

Eriksen chega com um currículo de respeito. São nove títulos conquistados, sempre levantando taças nos países onde atuou. Também é o atleta com mais jogos pela seleção da Dinamarca, com 144 partidas e 46 gols.

No futebol inglês, Eriksen soma mais de 300 partidas, entre passagens por Tottenham, Brentford — quando voltou ao alto nível após a parada cardíaca sofrida na Eurocopa de 2020 — e Manchester United.

