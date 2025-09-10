Final da Champions muda de local, e dois estádios disputam posto; veja favorito (Taça da Liga dos Campeões )

O estádio que vai sediar a final da Champions League da temporada 2026/2027 será definido nesta quinta-feira (11/9). O comitê executivo da Uefa se reunirá em Tirana, na Albânia, para tomar a decisão.

Anteriormente, o San Siro, casa do Milan e da Inter de Milão, em Milão, na Itália, iria receber a final da competição. Devido às incertezas sobre a reforma do estádio, o acordo foi cancelado.

“Como a Prefeitura de Milão não podia garantir que San Siro e os arredores do estádio não seriam afetados por reformas no período, então foi decidido não atribuir a final a Milão”, comunicou a Uefa.

O Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, em Madri, na Espanha é o favorito para receber a final do campeonato. Também está na disputa o Estádio Olímpico de Baku, em Baku, no Azerbaijão. A partida ocorrerá no dia 5 de junho de 2027.

Antes, a casa do Atlético de Madrid recebeu a final de 2019, entre Tottenham e Liverpool – partida vencida pelos Reds.

Onde será disputada a final da Champions de 2025/2026?

A final da Champions League da temporada 2025/2026 será realizada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.

