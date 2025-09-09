Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Hungria pelas Eliminatórias Europeias (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção Portuguesa)

O favoritismo de Portugal contra a Hungria se confirmou nesta terça-feira (9/9). No estádio Ferenc Puskás, os portugueses venceram os húngaros por 3 a 2, pela segunda rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Portugal foi às redes com gols de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Cancelo. Por sua vez, os donos da casa fizeram com Barnabás Varga, que marcou duas vezes.

Com a vitória, Portugal se mantém absoluto na liderança de sua chave, com seis pontos em dois jogos. A Hungria ainda não venceu e está na terceira posição, com apenas um ponto.

A seleção de Cristiano Ronaldo volta a campo pela competição no mês que vem, nos dias 11 e 14 de outubro, contra Irlanda e Hungria, respectivamente. Além dos portugueses, os húngaros pegarão a Armênia no dia 11.

Primeiro Tempo

Portugal começou pressionando e dominou os dez primeiros minutos, com algumas chances claras de gol.

Entretanto, a Hungria abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Varga acertou um belo tempo de bola e cabeceou no canto direito do goleiro Diogo Costa, que nada pôde fazer.

A seleção de Portugal voltou a assustar aos 30 minutos. Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área e conseguiu girar em cima do marcador para finalizar à queima-roupa. O goleiro Tóth fez uma grande defesa e jogou a bola para escanteio.

Dois minutos depois, João Neves foi lançado por Vitinha e novamente finalizou com perigo, porém, Tóth apareceu e defendeu de novo.

Aos 39, os portugueses finalmente conseguiram seu gol. Cancelo desviou na área e a bola sobrou para Bernardo Silva. O meia ajeitou e finalizou no ângulo para empatar em Budapeste.

Segundo Tempo

No segundo tempo, Portugal continuou pressionando e logo marcou. Aos 13 minutos foi marcado pênalti para os portugueses e, na cobrança, Cristiano Ronaldo apareceu com categoria para colocar os lusitanos na frente do placar.

Portugal criou chances para ampliar, com Cristiano Ronaldo e Pedro Neto, mas desperdiçou.

O castigo veio aos 39 minutos do segundo tempo, em novo cruzamento na área, Varga apareceu novamente de cabeça e empatou o duelo para os húngaros em Budapeste.

Porém, dois minutos depois, Portugal voltou à frente do placar. Em bela jogada individual, João Cancelo roubou a bola e recebeu de Bernardo Silva na frente da área. O lateral finalizou com precisão e fez o terceiro dos portugueses.

