Hungria x Portugal: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção Portuguesa)

Hungria e Portugal nesta terça-feira (9/9), às 15h45, no Puskás Arena, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

As equipes compartilham o Grupo F com Irlanda e Armênia. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

A Hungria empatou na estreia, por 2 a 2, com a Irlanda.

Já Portugal goleou a Armênia, por 5 a 0.

Nas últimas nove partidas entre as Seleções Portugal venceu oito vezes e ocorreu um empate.

Hungria x Portugal: onde assistir

O confronto entre Hungria e Portugal será transmitido pela Sportv (TV fechada).

Hungria x Portugal: prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Alex Tóth, Szoboszlai e Sallai; Vargas. Técnico: Marco Rossi.



Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

