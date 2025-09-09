Assine
Hungria x Portugal: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9/9), às 15h45, no Puskás Arena, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
09/09/2025 12:15

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Nations League final football match between Portugal and Spain in Munich, southern Germany on June 8, 2025. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Nations League final football match between Portugal and Spain in Munich, southern Germany on June 8, 2025. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) crédito: AFP
Hungria x Portugal: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Hungria x Portugal: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção Portuguesa)

Hungria e Portugal nesta terça-feira (9/9), às 15h45, no Puskás Arena, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

As equipes compartilham o Grupo F com Irlanda e Armênia. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

A Hungria empatou na estreia, por 2 a 2, com a Irlanda.

Já Portugal goleou a Armênia, por 5 a 0.

Nas últimas nove partidas entre as Seleções Portugal venceu oito vezes e ocorreu um empate.

Hungria x Portugal: onde assistir

O confronto entre Hungria e Portugal será transmitido pela Sportv (TV fechada).

Hungria x Portugal: prováveis escalações

  • Hungria: Dibusz; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Alex Tóth, Szoboszlai e Sallai; Vargas. Técnico: Marco Rossi.
  • Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

