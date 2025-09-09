Assine

França x Islândia: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9/9), às 15h45, no Parc des Princes, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Vitor de Araújo
09/09/2025 12:15

França e Islândia nesta terça-feira (9/9), às 15h45, no Parc des Princes, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

As equipes compartilham o Grupo D com Ucrânia e Azerbaijão. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

A França venceu na estreia, por 2 a 0, contra a Ucrânia. Já a Islândia goleou Azerbaijão, por 5 a 0.

Nas últimas sete partidas entre as Seleções a França venceu cinco vezes e ocorreram dois empates.

França x Islândia: onde assistir

O confronto entre França e Islândia será transmitido pela Sportv2 (TV fechada) e Prime Vídeo (streaming).

França x Islândia: prováveis escalações

  • França: Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Digne; Tchouameni, Kone; Olise, Ekitike, Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
  • Islândia: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson; Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson, Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen, Gudmundsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

