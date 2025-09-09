Lista coloca Cristiano Ronaldo com 1.198 gols, abaixo de Pelé e mais dois (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção Portuguesa)

A lista “Artilheiros”, criada e atualizada pelo pesquisador Márcio Sabino, mostra os jogadores com mais gols na história do futebol. Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa, ocupa a quarta a posição, com 1.198 gols.

Ainda não entraram na relação os dois gols de CR7 na vitória de Portugal sobre a Armênia por 5 a 0, no sábado (6/9), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O craque, portanto, teria atingido 1.200 gols.

Cristiano Ronaldo está na quarta posição do ‘top 10’, abaixo do alemão Gerd Müller (1.340 gols) e de Pelé (1.347 gols).

O líder é o austríaco Josef Bican, com 1.408 gols. Nascido em Viena, em 25 de setembro de 1913, ele disputou a Copa do Mundo de 1934. De 1937 a 1948, defendeu o Slavia Praga, da República Tcheca, tendo marcado 534 gols oficiais por esse clube.

Josef Bican (Áustria) – 1.408 gols

Pelé (Brasil) – 1.347 gols

Gerd Müller (Alemanha) – 1.340 gols

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 1.198 gols

Puskás (Hungria) – 1.176 gols

Lionel Messi (Argentina) – 1.091 gols

Romário (Brasil) – 1.045 gols

Sándor Kocsis (Hungria) – 914 gols

Jan Kosek (Tchecoslováquia)- 904 gols

Florian Albert (Hungria) – 868 gols

Critérios

A lista do site adota critérios não oficiais, sendo válidos todos os gols feitos em partidas oficiais, amistosas, jogos-treino, partidas festivas e/ou beneficentes e disputas por pênaltis.

As fontes utilizadas são sites do mundo inteiro, que dividem-se entre endereços eletrônicos de clubes e federações. O documento está armazenado no sistema de pastas da Universidade Federal do Paraná.

Contagem oficial

O site traz também a contagem oficial de gols, utilizada a partir dos critérios da Fifa. Sob estas bases, a ordem se altera: Gerd Muller cai para a oitava posição, com 678 gols.

Cristiano Ronaldo lidera com 940 gols (sem considerar os dois por Portugal contra a Armênia), seguido pelo argentino Lionel Messi (879 gols). Bican ocupa a terceira colocação, com 768 gols; Pelé aparece em quarto (762) e Romário fecha o top 5 (748).

Cristiano Ronaldo persegue recordes

Recentemente, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador da história a alcançar 100 gols por quatro clubes diferentes (Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr).

Ele também coleciona a expressiva marca centenária por Portugal, com 140 tentos marcados.

Aos 40 anos, o camisa 7 ainda pode se tornar o primeiro atleta na história a alcançar a marca de 1.000 gols oficiais, caso marque mais 58 vezes antes de se aposentar.

Al-Nassr: 114 jogos, 101 gols

Manchester United: 346 jogos, 145 gols

Juventus: 134 jogos, 101 gols

Real Madrid: 438 jogos, 450 gols

Sporting: 31 jogos, 5 gols

Seleção Portuguesa: 222 jogos, 140 gols

A notícia Lista coloca Cristiano Ronaldo com 1.198 gols, abaixo de Pelé e mais dois foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo