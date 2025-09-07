Alemanha bate Irlanda do Norte e vence a primeira pelas Eliminatórias Europeias (Gnabry marcou um dos gols da Alemanha contra a Irlanda do Norte)

A Alemanha sofreu, mas derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1, neste domingo (7/9), em Colônia, pela 2ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, os alemães garantem seus primeiros pontos na competição. Gnabry, Amiri e Wirtz marcaram para os donos da casa, enquanto Price descontou a favor dos visitantes.

Como foi o jogo?

Os alemães saíram na frente com apenas seis minutos de jogo. Gnabry recebeu em velocidade e tocou por cima do goleiro, abrindo o placar. A Irlanda do Norte, contudo, empatou aos 33. Devenny cruzou na medida para Price, que deixou tudo igual.

A partida parecia caminhar para um empate, até que a Alemanha marcou o segundo. Aos 23 minutos da etapa final, Amiri recebeu lançamento de Raum e aproveitou uma falha da defesa para balançar as redes. Três minutos depois, Wirtz fez um golaço de falta e garantiu o triunfo alemão.

Situação na tabela

Alemanha: 3º lugar do Grupo A, com três pontos (uma derrota e uma vitória)

3º lugar do Grupo A, com três pontos (uma derrota e uma vitória) Irlanda do Norte: 2º lugar do Grupo A, com três pontos (uma derrota e uma vitória)

Próximo jogo da Alemanha

Alemanha x Luxemburgo (3ª rodada das Eliminatórias)

(3ª rodada das Eliminatórias) Data e horário: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)

10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília) Local: PreZero Arena, em Sinsheim

Próximo jogo da Irlanda do Norte

Irlanda do Norte x Eslováquia (3ª rodada das Eliminatórias)

(3ª rodada das Eliminatórias) Data e horário: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)

10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília) Local: Windsor Park, em Belfast

