Bélgica goleia o Cazaquistão e engata 3ª vitória seguida nas Eliminatórias
Os gols do triunfo da Bélgica sobre o Cazaquistão foram marcados por De Bruyne (duas vezes), Doku (duas vezes), Raski e Meunier
compartilheSiga no
A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0, neste domingo (7/9), pela sexta rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias, no Constant Vanden Stock Stadium, em Anderlecht, na Bélgica. Os gols do triunfo foram marcados por De Bruyne (duas vezes), Doku (duas vezes), Raski e Meunier.
Com o resultado, a Seleção Belga chegou à terceira vitória consecutiva nas Eliminatórias e assumiu a vice-liderança do grupo, com 10 pontos. A equipe está a apenas um ponto da líder Macedônia do Norte, mas ainda tem uma partida a menos a disputar.
Pela sétima rodada das Eliminatórias, a Bélgica recebe a Macedônia do Norte no 10 de outubro (sexta-feira). Na mesma data, o Cazaquistão também jogará em casa, contra Liechtenstein.
Como foi Bélgica x Cazaquistão?
Os mandantes abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando De Bruyne recebeu na entrada da área e soltou uma bomba de pé direito no ângulo, sem chances para o goleiro.
Pouco depois, aos 43, a Bélgica ampliou com Doku. O atacante dominou dentro da área, cortou para o pé direito e finalizou cruzado para o gol.
Logo no início da etapa final, aos cinco minutos, Raskin apareceu livre na segunda trave e completou para o fundo da rede, marcando o terceiro.
A goleada foi confirmada aos 14 minutos, novamente com Doku, que repetiu a jogada de seu primeiro gol e correu para o abraço.
Aos 38 minutos, Saelemaekers serviu De Bruyne, que bateu rasteiro para marcar o sexto gol. Três minutos depois, Meunier acertou um belo chute de fora da área e fechou o placar da partida.
Outros resultados das Eliminatórias Europeias neste domingo:
- Geórgia 5 x 0 Bulgária
- Lituânia 2 x 3 Holanda
- Macedônia do Norte 5 x 0 Liechtenstein
- Polônia 3 x 1 Finlândia
- Turquia 0 x 6 Espanha
- Luxemburgo 0 x 1 Eslováquia
- Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte
A notícia Bélgica goleia o Cazaquistão e engata 3ª vitória seguida nas Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press