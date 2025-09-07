Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias

Seleções se enfrentam neste domingo (7/9), em Cônia, na Turquia; Espanha lidera o grupo E das Eliminatórias Europeias

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
07/09/2025 10:44

compartilhe

Siga no
x
Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias
Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias crédito: No Ataque Internacional
Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias
Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias (Espanha é líder do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo)

Neste domingo (7/9), a Espanha volta a campo pelo grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Fúria viaja para encarar a Turquia, às 15h45 (de Brasília), em Cônia.

Líder do grupo E, a Espanha tem três pontos, conquistados em cima da Bulgária após vitória por 3 a 0. Do outro lado, a Turquia, com a mesma pontuação, é a segunda colocada. Na primeira rodada, venceu a Geórgia por 3 a 2.

Esse será o quarto encontro entre as seleções. Nas outras três oportunidades, a Espanha levou a melhor, com vitórias por 1 a 0 e 2 a 1 pelas Eliminatórias, em 2009; e por 3 a 0 pela Eurocopa, em 2016.

Turquia x Espanha pelas Eliminatórias: onde assistir

O jogo entre Turquia e Espanha pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo terá transmissão do SporTV (TV paga) e Disney + (streaming).

Turquia x Espanha: prováveis escalações

  • Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Calhanoglu, Yuksek, Akgun e Guler; Yildiz e Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella
  • Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams Técnico: Luís de la Fuente

A notícia Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay