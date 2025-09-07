Turquia x Espanha: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias
Seleções se enfrentam neste domingo (7/9), em Cônia, na Turquia; Espanha lidera o grupo E das Eliminatórias Europeias
Neste domingo (7/9), a Espanha volta a campo pelo grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Fúria viaja para encarar a Turquia, às 15h45 (de Brasília), em Cônia.
Líder do grupo E, a Espanha tem três pontos, conquistados em cima da Bulgária após vitória por 3 a 0. Do outro lado, a Turquia, com a mesma pontuação, é a segunda colocada. Na primeira rodada, venceu a Geórgia por 3 a 2.
Esse será o quarto encontro entre as seleções. Nas outras três oportunidades, a Espanha levou a melhor, com vitórias por 1 a 0 e 2 a 1 pelas Eliminatórias, em 2009; e por 3 a 0 pela Eurocopa, em 2016.
Turquia x Espanha pelas Eliminatórias: onde assistir
O jogo entre Turquia e Espanha pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo terá transmissão do SporTV (TV paga) e Disney + (streaming).
Turquia x Espanha: prováveis escalações
- Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Calhanoglu, Yuksek, Akgun e Guler; Yildiz e Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella
- Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams Técnico: Luís de la Fuente
