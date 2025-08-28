Clube de Keny Arroyo, alvo do Cruzeiro, demite técnico após eliminação

Assine
28/08/2025 22:09

O Besiktas, da Turquia, anunciou a demissão do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer nesta quinta-feira, momentos após a eliminação nos playoffs de acesso à Conference League.

“Nosso contrato com o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi rescindido”, informaram as ‘Águias Negras’ após a derrota em casa por 1 a 0 para o Lausanne, que se classificou após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Suíça.

O ex-atacante e ex-técnico do Manchester United, que chegou a Istambul há oito meses, havia conseguido levar o Besiktas à quarta colocação no último campeonato turco.

Sua posição estava seriamente ameaçada desde que o popular clube turco foi eliminado pelo ucraniano Shakhtar Donetsk no final de julho, na segunda fase classificatória da Liga Europa, forçando o time a jogar as fases preliminares da Conference League.

O técnico norueguês de 52 anos retomou sua carreira no Besiktas após um hiato de três anos, depois de sua saída do Manchester United em 2022.

Keny Arroyo é alvo do Cruzeiro

Jogador do Besiktas, o atacante Keny Arroyo, de 19 anos, não participou da partida contra o Lausanne. O equatoriano entrou em campo duas vezes desde o começo da temporada 2025-26.

Keny Arroyo mostrou desejo de jogar no Cruzeiro - (foto: Juan Barreto/AFP)
Keny Arroyo indicou desejo de jogar no Cruzeiro(foto: Juan Barreto/AFP)

Em postagem no Instagram na terça-feira (26/8), Arroyo demonstrou interesse em defender o Cruzeiro.

Um torcedor comentou “come to Cruzeiro (venha para o Cruzeiro)”. Keny o respondeu com emojis de oração e estrela. Esse foi o único comentário do atleta na postagem.

Arroyo é alvo da Raposa, que busca reforçar o ataque para a reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele chegaria para disputar espaço com outros pontas.

Proposta do clube celeste

De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro fez uma proposta ao Besiktas para comprar os direitos econômicos de Keny e aguarda resposta até esta sexta-feira (29/8).

A janela de transferências do futebol brasileiro fechará em 2 de setembro (terça-feira).

A notícia Clube de Keny Arroyo, alvo do Cruzeiro, demite técnico após eliminação foi publicada primeiro no No Ataque por AFP

