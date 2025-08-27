Time da 4ª divisão elimina Manchester United em jogo com 26 pênaltis na Copa da Liga Inglesa
Manchester United foi eliminado pelo Grimsby Town, time da quarta divisão da Inglaterra, com derrota nos pênaltis por 12 a 11
O Manchester United está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Após uma disputa de pênaltis enorme, o clube de Old Trafford foi eliminado para o Grimsby Town, time que atualmente está na quarta divisão do país. No tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2.
O Grimsby abriu dois gols de diferença, com Vernam e Warren. Após muita pressão nos minutos finais, o United empatou com Mbeumo e Harry Maguire. Nos pênaltis, os mandantes venceram por incríveis 12 a 11.
O próximo compromisso do Manchester United é neste sábado contra o Burnley, no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pela Premier League. Por sua vez, o Grimsby enfrentará o Bristol Rovers no mesmo dia, pela quarta divisão inglesa.
Os gols do jogo
Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Grimsby Town abriu o placar. Charles Vernam recebeu livre na área, dominou e chutou forte contra Onana, que não evitou o gol.
Em seguida, aos 29, a equipe da quarta divisão ampliou. Tyrell Warren aproveitou a saída errada de Onana e, sem goleiro, não teve trabalho nenhum para empurrar para as redes e ampliar o marcador.
Aos 30 minutos do segundo tempo, começou a reação do United. O camaronês Mbeumo, reforço do United para a temporada, avançou livre contra a marcação e finalizou rasteiro, no canto do goleiro, que não impediu o primeiro gol do Manchester.
Pressionando em busca do empate, o Manchester United se lançou ao ataque. Até que aos 43 minutos, o zagueiro Harry Maguire subiu no andar mais alto após a cobrança de escanteio e cabeceou livre para empatar o jogo.
Nos pênaltis
Nas cobranças de pênaltis, Kabia (duas vezes), Burns (duas vezes), Staunton, Henry Brown, McJannett, Sweeney, Khouri, Warren e Pym fizeram para o Grimsby, enquanto Onana pegou a batida de Oduor.
Do outro lado, Bruno Fernandes (duas vezes), Mbeumo, Mason Mount, Diogo Dalot, Zirkzee, Mainoo, Harry Maguire, De Ligt, Sesko e Onana marcaram para o United; o goleiro Pym defendeu o chute de Matheus Cunha, e Mbeumo carimbou o travessão.
Veja outros resultados da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira:
- Everton 2 x 0 Mansfield
- Fulham 2 x 0 Bristol City
- Oxford United 0 x 6 Brighton
