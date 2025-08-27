Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: onde assistir e escalações pela Copa da Alemanha
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27/8), às 15h45, BRITA-Arena, pela primeira fase da Copa da Alemanha
Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (27/8), às 15h45, BRITA-Arena, pela primeira fase da Copa da Alemanha.
O Wehen Wiesbaden, clube da Terceira Divisão Alemã, vai em busca de uma façanha histórica: vencer o maior campeão do país, o Bayern.
O Bayern, por sua vez, busca manter o domínio nacional que pratica há anos. O clube da Baviera aplicou uma goleada no RB Leipzig, nessa sexta-feira (22/8), de 6 a 0, na estreia da Bundesliga. A equipe soma 20 títulos de Copa da Alemanha.
Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: onde assistir
O confronto entre Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique será transmitido pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: prováveis escalações
- Wehen Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek, May; Schleimer, Nejad, Gözüsirin, Johansson; Flotho, Kaya. Técnico: Nils Döring.
- Bayern de Munique: Urbig; Boey, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovi?, Karl, Olise, Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: arbitragem
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE)
A notícia Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: onde assistir e escalações pela Copa da Alemanha foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo