Cria do Cruzeiro marca em vitória sobre ex-time de Sinisterra (Thiago, atacante do Brentford, da Inglaterra, comemora gol sobre o Bournemouth)

Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro, foi o autor de um dos gols da vitória do Brentford, por 2 a 0, sobre o Bournemouth, nesta terça-feira (26/8), em jogo válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O gol foi marcado aos 20 minutos da etapa complementar e serviu para ampliar o marcador para as Abelhas, que já venciam por 1 a 0 desde o primeiro tempo.

Foi o segundo gol do centroavante pelo clube, que enfrentou um problema raro recentemente: uma infecção articular. Cabe ressaltar que antes disso o atleta já havia sofrido uma grave lesão e precisou passar por cirurgia no menisco do joelho direito.

Bournemouth é o ex-clube de Sinisterra

O Bournemouth, vítima de Thiago no jogo desta terça-feira, é o ex-clube de Luis Sinisterra, reforço recém-chegado na Toca da Raposa.

Sinisterra assinou contrato de empréstimo com o Cruzeiro até junho de 2026. Ao fim do período, o clube estrelado terá a obrigação de comprar 50% dos direitos econômicos do atleta – a depender, pode adquirir todo o percentual.

Pelo clube inglês, o colombiano fez quatro gols e deu quatro assistências, em 37 partidas.

Thiago no Brentford: contratação mais cara da história

Cria da base do Cruzeiro, o atacante Igor Thiago chegou à Premier League cercado de expectativas. Afinal, o Brentford pagou 31 milhões de libras (R$ 227 milhões na cotação atual) ao Club Brugge, da Bélgica, para contar com o jogador. Foi a contratação mais cara da história do clube inglês.

No entanto, o jogador se machucou antes de estrear oficialmente. Ele sofreu lesão no menisco do joelho direito no amistoso de pré-temporada contra o AFC Wimbledon, da quarta divisão inglesa, em 20 de julho de 2024. O ex-cruzeirense havia marcado dois gols na vitória de sua equipe por 5 a 2.

O brasileiro de 24 anos passou por cirurgia em 31 de julho e retornou aos gramados em 23 de novembro de 2024, entrando no segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Everton, fora de casa, pela 12ª rodada.

Thiago disputou mais três partidas: saiu do banco contra Leicester (vitória por 4 a 1, em 30/11) e Aston Villa (derrota por 3 a 1, em 4/12) e começou como titular diante do Newcastle (vitória por 4 a 2, em 7/12). Depois, voltou a ficar indisponível por causa de nova enfermidade: a infecção articular.

O que é infecção articular?

De acordo com a Sociedade Mineira de Reumatologia, “as doenças articulares infecciosas, conhecidas como artrites infecciosas ou sépticas, são inflamações articulares causadas por infecções de microrganismos, como bactérias, vírus ou fungos”.

Artilheiro na Bélgica e na Bulgária

Apesar dos contratempos, o Brentford manteve confiança no potencial do brasileiro, que chegou à Inglaterra após uma temporada impressionante no futebol belga. Pelo Club Brugge, Igor Thiago anotou 18 gols em 34 jogos da Jupiler Pro League e ajudou a equipe a conquistar o título nacional. Também balançou as redes sete vezes na Conference League e marcou quatro gols na Taça da Bélgica.

Antes da passagem pela Bélgica, Thiago se destacou no Ludogorets, da Bulgária, onde foi bicampeão nacional, venceu a Taça e a Supertaça do país. Pelo clube búlgaro, foram 21 gols em 55 partidas, desempenho que o colocou no radar de clubes de ligas maiores.

Thiago no Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, o jovem fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

A notícia Cria do Cruzeiro marca em vitória sobre ex-time de Sinisterra foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo