Cristiano Ronaldo alcança recorde, mas Al-Nassr perde para o Ah-Ahli na Supercopa da Arábia
Atacante português marcou um dos gols do Al-Nassr no jogo; decisão foi para os pênaltis
O Al-Ahli foi campeão da Supercopa da Arábia, neste sábado (23/8), ao derrotar o Al-Nassr nas penalidades por 5 a 3, no Hong Kong Stadium, na China. O duelo foi recheado de histórias marcantes. Entre elas, a de Cristiano Ronaldo que alcançou um recorde histórico no futebol, mas novamente bateu na trave pela equipe saudita.
A equipe de CR7, Jorge Jesus e companhia chegou a abrir o placar com o craque português, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Porém, antes do término da etapa inicial, o placar foi novamente alterado. Kessié recebeu na entrada da área e finalizou com categoria para empatar o jogo.
O Al-Nassr não se deu por vencido e ficou à frente do placar, com Brozovic, já na reta final de jogo. Tudo encaminhava para o título, mas, após falha do goleiro Bento, o também brasileiro Ibáñez deixou tudo igual a três minutos do fim.
Na disputa por pênaltis, Cristiano Ronaldo, Brozovic e João Félix marcaram suas cobranças para o Al-Nassr. Porém, Al-Khaibari desperdiçou sua cobrança e parou no goleiro Mendy.
Do outro lado, perfeição nas cobranças: Toney, Kessié, Mahrez, Al-Buraikan e Galeno converteram e deram o título da Supercopa da Arábia Saudita por 5 a 3 para para o Al-Ahli. Esta foi a segunda conquista de Supercopa do Ahli, campeão em 2016. O Al Nassr tentava o tri (venceu em 2019 e 2020).
Recorde de CR7
Com o gol marcado no duelo, que abriu o placar da final, Cristiano Ronaldo chegou ao seu 100º gol pelo Al-Nassr e se tornou o primeiro jogador da história a alcançar 100 gols ou mais por quatro clubes diferentes. Ele também coleciona a expressiva marca centenária por Portugal, com 138 tentos marcados.
