Com assistência de Richarlison, Tottenham bate o City fora de casa pelo Campeonato Inglês (Jogadores comemorando um dos gols da vitória do Tottenham em cima do Manchester City)

O Tottenham venceu o Manchester City fora de casa, neste sábado (23/8), pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Com gols de Brennan Johnson e João Palhinha, os visitantes saíram de campo com a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Manchester City conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Inglês e caiu, momentaneamente, para a 4ª posição, com três pontos.

Por outro lado, o Tottenham manteve o 100% de aproveitamento e pulou para a liderança da competição, com seis pontos.

Os gols de Manchester City x Tottenham

Os dois gols do Tottenham foram marcados no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Richarlison recebeu bom passe de Pape Matar Sarr e avançou pela ponta direita. O brasileiro cruzou e Brennan Johnson completou para o fundo das redes.

Pouco antes do intervalo, o goleiro James Trafford saiu jogando errado. Richarlison ficou com a bola, mas acabou desarmado. A sobra voltou aos pés de João Palhinha, que bateu firme e marcou o segundo gol da partida, aos 46 minutos.

Quando Manchester City e Tottenham voltam a jogar?

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (31/8), às 10h (de Brasília), quando visita o Brighton, no Falmer Stadium. O Tottenham recebe o Bournemouth no próximo sábado (30/8), às 11h, no Tottenham Hotspur Stadium. As duas partidas são pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

