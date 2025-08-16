Aston Villa e Newcastle empatam na estreia na Premier League (Aston Villa e Newcastle ficaram no 0 a 0)

Neste sábado (16/8), o Aston Villa recebeu o Newcastle no Villa Park pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Mesmo atuando fora de casa e com um a mais no segundo tempo, o Newcastle foi superior. Mas não teve sucesso nos arremates. Do outro lado, o Aston não oferecia perigo e o jogo ficou no 0 a 0.

O jogo foi marcado por homenagens. Diogo Jota, jogador do Liverpool que morreu em acidente de carro, foi um dos homenageados da manhã.

Outros que receberam homenagens foram: Ozzy Osbourne, torcedor do Aston Villa e astro do heavy metal que morreu dias após fazer seu último show com a formação original do Black Sabbath, no estádio do Aston Villa; e Unai Emery, técnicoque levou o time na temporada passada à melhor campanha dos últimos anos.

Como foi o empate entre Aston Villa e Newcastle?

O primeiro tempo foi todo do Newcastle. Mesmo como visitante, envolveu o time da casa e lamentou duas oportunidades perdidas pelo recém-contratado Elanga. Na melhor, logo aos dois minutos, chutou para grande defesa do goleiro Bizot.

No segundo tempo, o Aston Villa até ofereceu perigo numa cabeçada de Camara nos primeiros minutos. Mas era o Newcastle quem estava melhor e, aos 20 minutos, ainda teve uma vantagem extra.

Numa ligação direta em contra-ataque, Gordon disparou na frente da marcação de Konsa, que, para evitar o gol, se sacrificou. Fez falta. Como era o último homem, acabou expulso.

Dali para frente, Aston Villa se fechou na defesa, apostando apenas em eventuais contra-ataques. Do outro lado, o Newcastle pecou nos arremates, principalmente com seu astro Gordon. Nada da bola entrar e 0 a 0 no placar.

