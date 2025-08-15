Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League
Liverpool e Bournemouth se enfrentam nesta sexta-feira (15/8), às 16h, em Anfield, pela primeira rodada da Premier League
Os Reds vão em busca da primeira vitória no torneio nacional, a fim de defender o título conquistado na temporada passada, ocasião em que o clube obteve 25 vitórias e nove empates e se sagrou vitorioso. Os dois principais reforços devem começar jogando: Florian Wirtz, meia alemão, e Hugo Ekitike, atacante francês.
O Bournemouth tenta repetir a boa campanha da última temporada, quando atingiu a sua melhor colocação na história: o nono lugar, com 56 pontos.
Para vencer o Liverpool, o Bornemouth clube precisará superar as ausências dos atacantes Enes Unal, Justin Kluivert e Luis Sinisterra; e dos meias Lewis Cook e Ryan Christie, lesionados.
Liverpool x Bournemouth: onde assistir
O confronto entre Liverpool e Bournemouth será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Liverpool x Bournemouth: prováveis escalações
- Liverpool: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo. Técnico: Arne Slot.
- Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Brooks, Evanilson e Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.
Liverpool x Bournemouth: arbitragem
- Árbitro: Anthony Taylor (ING)
