Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League

Liverpool e Bournemouth se enfrentam nesta sexta-feira (15/8), às 16h, em Anfield, pela primeira rodada da Premier League

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
15/08/2025 11:04

compartilhe

Siga no
x
Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League
Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League crédito: No Ataque Internacional
Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League
Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League (Liverpool e Bournemouth se preparam para a estreia na Premier League)

Liverpool x Bournemouth se enfrentam nesta sexta-feira (15/8), às 16h, em Anfield, em Liverpool, pela primeira rodada da Premier League.

Os Reds vão em busca da primeira vitória no torneio nacional, a fim de defender o título conquistado na temporada passada, ocasião em que o clube obteve 25 vitórias e nove empates e se sagrou vitorioso. Os dois principais reforços devem começar jogando: Florian Wirtz, meia alemão, e Hugo Ekitike, atacante francês.

O Bournemouth tenta repetir a boa campanha da última temporada, quando atingiu a sua melhor colocação na história: o nono lugar, com 56 pontos.

Para vencer o Liverpool, o Bornemouth clube precisará superar as ausências dos atacantes Enes Unal, Justin Kluivert e Luis Sinisterra; e dos meias Lewis Cook e Ryan Christie, lesionados.

Liverpool x Bournemouth: onde assistir

O confronto entre Liverpool e Bournemouth será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Liverpool x Bournemouth: prováveis escalações

  • Liverpool: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo. Técnico: Arne Slot.
  • Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Brooks, Evanilson e Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool x Bournemouth: arbitragem

  • Árbitro: Anthony Taylor (ING)

A notícia Liverpool x Bournemouth: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay