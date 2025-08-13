Paris Saint-Germain x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações pela Supercopa Europeia (Equipes se preparam para duelo pela Supercopa Europeia)

PSG e Tottenham se enfrentarão, nesta quarta-feira (13/7), às 16h, no no Bluenergy Stadium, em Udine (ITA), pela Supercopa Europeia, competição baseada no embate entre os campeões da Champions League e da Europa League.

O Paris tentará o título pela segunda vez. Em 1996 o clube terminou com o vice, ao perder para a Juventus-ITA, quando o torneio ainda era disputado em duas partidas. Na ocasião os franceses sofreram duas derrotas, por 6 a 1 e 3 a 1.

O Tottenham terá a primeira oportunidade de disputar a taça e busca o título logo em sua estreia no torneio.

A seguir, o No Ataque informa todos os detalhes sobre a partida: onde assistir ao vivo, prováveis escalações, desfalques e muito mais.

PSG vem de ano quase perfeito

A equipe francesa vem de uma temporada inesquecível. No período 2024-2025 o clube conquistou a tríplice coroa (Campeonato Francês, Copa da França e Champions League), tendo sido a primeira vez em que venceu o torneio continental, com direito a goleada na final, por 5 a 0, sobre a Inter de Milão.

O clube somou 164 gols em 63 partidas na temporada (exceto números pela Copa do Mundo de Clubes) e se tornou o detentor da maior série invicta como visitante nas cinco grandes ligas europeias, ao ficar 39 jogos sem sofrer derrotas (contam-se partidas da temporada 2023-2024.

Porém, no fechamento da temporada veio uma decepção: a derrota para o Chelsea, por 3 a 0, na final da Copa do Mundo de Clubes, no dia 13 de julho, última vez em que os franceses entraram em campo.

O goleiro Donnarumma será desfalque, por um imbróglio na renovação de contrato, junto ao clube.

Tottenham tenta superar oscilações

Já no lado inglês, o Tottenham teve uma temporada de oscilações. A equipe ocupou a 17ª colocação na Premier League e brigou pelo rebaixamento.

Entretanto, o período acabou com um final feliz: ao vencer a Europa League, o clube pôs fim no jejum de 17 anos sem títulos. A vitória, por 1 a 0, teve sabor especial, por ter sido contra o Manchester United, equipe compatriota dos londrinos.

Apesar do título continental, o clube optou por substituir o treinador Ange Postecoglou, que deu lugar a Thomas Frank, novo responsável por encontrar o caminho das vitórias.

A equipe inglesa fez seis amistosos de pré-temporada e teve duas vitórias, três empates e uma derrota pesada: 4 a 0 para o Bayern-ALE.

O Tottenham terá desfalques relevantes, como o meia James Maddison, que rompeu o ligamento cruzado em amistoso contra o Newcastle, o pnta Dejan Kulusevski e o atacante Dominic Solanke, que também se recuperam de lesões.

Tottenham não terá ídolo pela primeira vez após dez anos

Será a primeira vez, após dez temporadas, que o Tottenham não contará com um ídolo: Son Heung-min, que foi negociado com o Los Angeles FC.

Retrospecto das equipes

Os dois times nunca se enfrentaram de forma oficial. O único compromisso entre as equipes foi por um torneio amistoso, ocorrido em 2017, nos Estados Unidos. Na oportunidade, vitória para os ingleses, por 4 a 2.

Paris Saint-Germain x Tottenham: onde assistir ao vivo

O jogo entre PSG e Tottenham terá transmissão na TV aberta e também por serviço de assinatura na TV fechada.

SBT (TV aberta)

TNT Sports e MAX (tv fechada).

Paris Saint-Germain x Tottenham: prováveis escalações

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Técnico : Fluis Enrique.



Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. : Fluis Enrique. Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus; Técnico: Thomas Frank.

