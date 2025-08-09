Ex-Barcelona anuncia aposentadoria precoce por problema congênito (Último clube de Joan González foi o Lecce, da Itália)

Joan González encerrou sua carreira precocemente. O meia espanhol anunciou, nessa sexta-feira (8/8), sua aposentadoria do futebol, aos 23 anos. Ex-promessa da base do Barcelona, o jogador estava no Lecce, da Itália, e pendurou as chuteiras em razão de um problema cardíaco congênito.

Em suas redes sociais, González declarou ter sido uma decisão difícil em um momento cheio de incertezas. “Hoje é um dos dias mais difíceis, mas também um dos mais significativos da minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Após meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou a hora de anunciar que estou encerrando minha carreira como jogador de futebol.”

O ex-meia também agredeceu aos clubes pelos quais passou pelas oportunidades e à própria modalidade. “Obrigado, futebol, por tudo que você me deu, por tudo que você me ensinou e por cada momento que você me deu.”

O Lecce, último clube de González, se despediu do atleta em suas redes sociais, lamentou a ausência do meia no futebol e o agradeceu por “honrar a camisa”. “Obrigado pela sua notável jornada com Primavera e Prima Squadra.”

“Estamos a perder um grande jogador de futebol, mas vamos continuar a amar um homem de verdade que ama Lecce e Salento. Feliz vida, Joan”, escreveu o clube.

Nota oficial de Joan González na íntegra

Lembro-me dos dias de jogo como se fossem ontem: a sensação da grama molhada, os gritos das arquibancadas, o som agudo da bola batendo na minha chuteira, o nervosismo antes do pontapé inicial… Momentos que agora sinto profundamente porque sei que não voltarão. Houve dias de cansaço, de erros, de raiva de mim mesmo. Mas também houve risadas, gols, abraços e olhares de cumplicidade com os companheiros depois de um bom jogo.

Lembro-me do vestiário, dos conselhos dos veteranos, das piadas, das conversas que só acontecem dentro de um time. E lembro-me, acima de tudo, dos olhares da minha família nas arquibancadas. E daquele gesto inesquecível de cumprimentá-los depois do jogo. Tudo o que antes eu via como normal, agora sei que era especial. E por isso, quero dizer obrigado. Agradeço ao US Lecce e ao seu presidente por me abrirem as portas de um clube maravilhoso.

Agradeço aos treinadores que acreditaram em mim, por suas exigências, suas palavras e tudo o que me ensinaram, dentro e fora de campo. Aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube e à torcida: senti o apoio de vocês em cada passo do caminho. Vocês não são meros espectadores; vocês fazem parte desta história que vivi. Obrigada por me fazerem sentir parte de uma verdadeira família. Sinto-me muito feliz vivendo nesta cidade, que me cativou desde o primeiro dia. Suas ruas cheias de história, sua luz, seu povo caloroso e acolhedor… Tudo me fez sentir em casa.

Obrigada, Lecce, por cada passeio tranquilo pelo centro da cidade, por cada cumprimento na rua, por cada esquina que agora faz parte de mim. Foi um privilégio morar aqui. Lecce sempre terá um lugar muito especial no meu coração.

Quero também expressar minha profunda gratidão ao FC Barcelona, Cornellà e Sant Cugat, os clubes onde tudo começou. Obrigado por acreditarem naquela criança cheia de sonhos, por me ensinarem os valores do trabalho duro, da disciplina e da perseverança. Lá dei meus primeiros passos no mundo do futebol, cercado de pessoas que me apoiaram, me guiaram e acreditaram em mim quando mais precisei.

E para a minha família… o que posso dizer? Obrigada por estarem comigo em cada passo do caminho, em cada queda e em cada vitória. Pelo apoio constante, por acreditar em mim mesmo quando duvidei. Tudo o que conquistei no futebol, também conquistei graças a você. Hoje encerro uma etapa imensa da minha vida. Faço isso com nostalgia, sim, mas também com paz. Vivi o meu sonho. Fui jogador de futebol.

E eu sempre levarei isso comigo. Estou me despedindo do campo de jogos, mas não do futebol. Este esporte faz parte de quem eu sou, de como eu entendo o mundo. E, de uma forma ou de outra, sempre estará comigo. Agora, de uma perspectiva diferente, mas com a mesma paixão.

Porque se tem uma coisa que aprendi, é isso: nunca sabemos quando será a última vez que faremos o que amamos. E é por isso que devemos viver tudo intensamente. Com o coração. Com gratidão. Obrigado, futebol, por tudo que você me deu, por tudo que você me ensinou e por cada momento que você me deu.

Carreira de Joan González

Revelado pelo Barcelona, Joan González chegou ao Lecce, da Itália, em 2021, aos 19 anos. Desde então, defendeu o clube italiano, tendo disputado 66 jogos, marcado dois gols e distribuído quatro assistências.

No último ano, no entanto, quase não jogou e passou por uma bateria de exames, nos quais recebeu o diagnóstico cardíaco. Sua última partida oficial foi em 26 de maio de 2024, no empate sem gols contra o Napoli, pela 38ª e última rodada da Série A.

