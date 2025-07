crédito: No Ataque Internacional

Ex-alvo do Cruzeiro é anunciado por clube espanhol (Valentín Gómez, agora zagueiro do Real Betis, da Espanha)

Valentín Gómez está de casa nova. O ex-alvo do Cruzeiro foi anunciado, neste sábado (26/7), pelo Real Betis, da Espanha. O contrato do zagueiro argentino com o time espanhol vai até 2030.

Em suas redes sociais, o clube deu boas-vindas ao novo reforço. “Bem-vindo ao seu novo lar”, escreveu em publicação no X (antigo Twitter).

A negociação entre Cruzeiro e Vélez por Gómez

O Cruzeiro tentou a contratação de Valentín Gómez no início da temporada. Foram dias de negociação, que chegaram ao estágio avançado, conforme apurado pelo No Ataque.

A Raposa havia oferecido cerca de 10 milhões dólares (cerca de R$ 61 milhões), valor pedido pelo Vélez, clube de Gómez na época, por 90% dos direitos econômicos do atleta.

Mesmo tendo a garantia de que receberia o montante exigido, o clube argentino fez novas exigências, o que irritou os dirigentes cruzeirenses, principalmente Pedro Lourenço, sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Justamente por isso, as conversas foram encerradas.

