Jogador do Atlético lamenta morte de Diogo Jota e relembra duelo na Europa (Lyanco enfrentou Diogo Jota três vezes )

Um dos principais jogadores do Atlético na temporada, o zagueiro Lyanco lamentou morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool, e relembrou duelos com o português na Europa.

Diogo Jota morreu aos 28 anos, nesta quinta-feira (3/7), em acidente de carro na Província de Zamora, na Espanha.

Federações, jogadores e clubes comentaram o falecimento do atacante e desejaram força a familiares e amigos.

Nas redes sociais, o camisa 4 do Galo republicou postagem que comunicava a morte do jogador e reagiu com emojis com lágrimas.

Ex-jogador do Southampton, Lyanco publicou foto de partida da equipe contra o Liverpool em que ele enfrentou Diogo.

Jogos entre Lyanco e Diogo Jota

Lyanco e Diogo Jota duelaram em campo em três ocasiões, todas pela Premier League (Campeonato Inglês). Foram duas vitórias do Liverpool e um empate nestas partidas.

Liverpool 4 x 0 Southampton – 27/11/2021 – Anfield – 13ª rodada

Southampton 1 x 2 Liverpool – 17/05/2022 – St. Mary´s Stadium – 37ª rodada

Southampton 4 x 4 Liverpool – 28/05/2023 – St. Mary´s Stadium – 38ª rodada

Carreira de Diogo Jota

Nascido em 4 de dezembro de 1996, Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira, de Portugal, pelo qual jogou entre 2014 e 2016 – ano em que ele foi contratado pelo Atlético de Madrid. O atacante nunca jogou pela equipe espanhola.

Os Colchoneros emprestaram o jogador ao Porto e, posteriormente, ao Wolverhampton. Na equipe inglesa ele se destacou e chamou atenção do Liverpool, que o contratou para a temporada 2020/21.

Números

Liverpool: 182 jogos, 65 gols e 21 assistências

182 jogos, 65 gols e 21 assistências Wolverhampton: 131 jogos, 44 gols e 13 assistências

131 jogos, 44 gols e 13 assistências Porto: 38 jogos, 9 gols e 4 assistências

38 jogos, 9 gols e 4 assistências Paços de Ferreira: 47 jogos, 20 gols e 3 assistências

A notícia Jogador do Atlético lamenta morte de Diogo Jota e relembra duelo na Europa foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque