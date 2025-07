crédito: No Ataque Internacional

Morre Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa (Diogo Jota era atacante do Liverpool)

Morreu na madrugada desta quinta-feira (3/7) o atacante Diogo Jota, que representava o Liverpool e a Seleção Portuguesa. O atleta de 28 anos se envolveu em um acidente de carro na Província de Zamora, na Espanha.

As informações dão conta de que Diogo Jota estava acompanhado do irmão André Jota, de 26 anos. Ele também era jogador de futebol e vestia a camisa do Penafiel, de Portugal.

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Diogo Jota morre 10 dias após o casamento com Rute Cardoso. O casal teve três filhos: Denis (2021), Duarte (2023) e uma menina nascida no ano passado cujo o nome não foi exposto pelos pais.

