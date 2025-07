Mundial de Clubes: Fluminense e Al-Hilal defendem longa invencibilidade (Artilheiro do Fluminense, Germán Cano comemorando gol sobre a Inter de Milão no Mundial de Clubes)

Fluminense e Al-Hilal vão medir forças na sexta-feira em busca de uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes 2025. A partida terá um ingrediente especial: a invencibilidade ostentada pelas duas equipes, projetando um duelo emocionante.



Comandado por Renato Gaúcho, o Fluminense não perde há 10 jogos. O último revés do time carioca aconteceu em 11 de maio, diante do Atlético, fora de casa, em confronto pelo Brasileirão 2025.



Na primeira fase do Mundial, o Fluminense somou 5 pontos, com 1 vitória e 2 empates. Nas oitavas, derrubou a Inter de Milão, da Itália, atual vice-campeã da Champions League, por 2 a 0.

Rival do Fluminense

O Al-Hilal soma uma série de 9 partidas sem perder. O último tropeço aconteceu em 29 de abril contra o Al-Ahli, também da Arábia Saudita, pela Liga dos Campeões da Ásia.



Na etapa de grupos do Mundial, o Al-Hilal teve campanha idêntica à do Fluminense, somando 5 pontos diante de Real Madrid, RB Salzburg e Pachuca. Nas oitavas, a histórica vitória sobre o Manchester City, na prorrogação.

