Time com melhor defesa do Mundial de Clubes sofreu apenas 1 gol (PSG sofreu apenas um gol em quatro jogos)

Um dos principais ataques da Europa na temporada, O Paris Saint-Germain (PSG) tem se destacado na Copa do Mundo de Clubes no aspecto defensivo. A equipe francesa é a menos vazada no torneio.

Na final da Champions League 2024/2025, o time mostrou equilíbrio nos dois quesitos na final da competição. O PSG superou a Internazionale por 5 a 0, em 31 de maio, na Allianz Arena, na Alemanha.

Após o sucesso na disputa continental, a equipe treinada pelo espanhol Luís Enrique continua a se mostrar sólida em diferentes aspectos do jogo.

O time de Paris sofreu apenas um tento no Mundial de Clubes. O único adversário que conseguiu balançar as redes do PSG foi o Botafogo. Atlético de Madrid, Seattle Sounders e Inter Miami passaram em branco contra os franceses.

O alvinegro carioca superou a equipe parisiense por 1 a 0, em 19 de junho, no Rose Bowl Stadium, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos.

Após ficar na primeira colocação do Grupo B, o PSG eliminou o Inter Miami nas oitavas de final com uma goleada por 4 a 0 nesse domingo (29/6), no Mercedes-Benz Stadium.

Com isso, o time enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da competição intercontinental.

Brasileiros estão empatados com o Real Madrid em ranking de defesa do Mundial

Palmeiras e Fluminense estão empatados com o Real Madrid na segunda posição do ranking de melhores defesas do Mundial. As três equipes sofreram apenas dois gols até as oitavas de final da disputa.

Os tentos sofrido pelo alviverde paulista foram todos no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada do Grupo A.

Já o Fluminense foi vazado apenas na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, em 21 de junho, no MetLife Stadium, pela segunda rodada do torneio.

O Real Madrid sofreu gols nas duas primeiras rodadas do Grupo H. Al-Hilal e Pachuca balançaram as redes do time merengue.

