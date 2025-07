Real Madrid supera ‘paredão’ da Juventus e vai às quartas do Mundial (O gol de Gonzalo García pelo Real Madrid contra a Juventus no Mundial)

O Real Madrid está garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes após superar um “paredão” da Juventus. Embora o goleiro Di Gregorio tenha sido o grande destaque individual da partida desta terça-feira (1/7), a equipe espanhola venceu os italianos por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A vitória nas oitavas de final do Mundial foi garantida por Gonzalo García. Em meio ao bombardeio merengue à meta da Velha Senhora, o atacante espanhol recebeu lindo cruzamento de Trent Alexander-Arnold aos 8 do segundo tempo e cabeceou forte para balançar a rede e superar a boa atuação de Di Gregorio.

O goleiro italiano de 27 anos foi o grande personagem da partida e realizou incríveis 10 defesas para impedir uma vitória mais larga do dominante Real Madrid. A equipe de Vini Jr. e companhia chutou mais de três vezes que o adversário (21 contra seis arremates) e ainda teve cinco grandes chances, enquanto a Juventus teve apenas uma.

Gonzalo García comemorando gol pelo Real Madrid contra a Juventus no Mundial de Clubes (foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Com a classificação, o Real Madrid aguarda o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey. Os alemães e os mexicanos se enfrentam nesta noite de terça-feira (1/7), às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

As quartas de final entre Real Madrid e o vencedor de Dortmund e Monterrey será disputada no sábado (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em New Jersey.

A notícia Real Madrid supera ‘paredão’ da Juventus e vai às quartas do Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque