Zépiqueno é anunciado como reforço de clube da Premier League

Zépiqueno Redmond jogará a Premier League. O atacante holandês de 19 anos, que tem nome inspirado no famoso filme brasileiro “Cidade de Deus” – veja a explicação no fim da matéria -, deixou o Feyenoord e foi contratado pelo Aston Villa, clube inglês que chegou ao mata-mata da Champions League 2024/25.

Campeão da Eurocopa Sub-19 em junho pela Holanda, Zépiqueno foi anunciado pelo Aston Villa nesta terça-feira (1/7) e deixou o país natal pela primeira vez na carreira.

O nome de Zépiqueno Redmond

O nome curioso do holandês é inspirado no filme “Cidade de Deus”, produção brasileira indicada ao Oscar em quatro categorias diferentes.

Segundo o próprio Zépiqueno, os pais, nascidos em Suriname, viram a obra e gostaram do personagem, que é interpretado pelo ator e ex-BBB Douglas Silva.

“Meus pais viram o filme e me chamaram de Zépiqueno por causa dele. O personagem é um pouco mau, mas gostei” Zépiqueno, em entrevista após o jogo, segundo o ge.globo

Pelo nome curioso, torcedores brasileiros “invadiram” a rede social de Zépiqueno Redmond e comentam as postagens com constância. Diversas mensagens citam frases de “Cidade de Deus”, como a famosa fala: “Dadinho é o c******. Meu nome é Zé Pequeno, p****!”.

